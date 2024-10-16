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В Астане открыли новую аллею

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:45 Фото: pixabay
В Астане появилась новая аллея. Об этом 16 октября 2024 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Торжественное открытие аллеи "30 лет маслихата города Астаны" состоялось по пр. Мангилик Ел, 36. Ее открыли депутаты всех созывов. Всего высажено 30 молодых сосен.

"В течение года по всей стране проходят культурные и спортивные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, инициаторами благотворительных акций выступают депутаты. Юбилейный год отмечается в первую очередь благотворительностью, полезными мероприятиями для жителей нашего города", – отметил председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов.

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