Почему борцы с курением против перехода на менее вредные электронные сигареты

В рамках круглого стола, организованного авторитетным агентством ТАСС, международные эксперты высказали мнение, что традиционная борьба с курением не приносит ожидаемых результатов.

Поэтому все большее количество развитых стран рекомендуют курящим прибегать к менее вредным электронным сигаретам, чтобы снизить вред здоровью, если не могут отказаться от никотиновой привычки.



Политика снижения вреда в последнее время на слуху, благодаря ей и поддержке менее вредных альтернатив сигаретам уже в этом году в мире может появиться первая страна, "свободная от табачного дыма".

И станет ей Швеция, в которой сейчас курит только 5,6% населения, а порог для того, чтобы признать страну "бездымной", согласно ВОЗ, – это 5%.

О значении принципов снижения вреда накануне говорили на экспертном обсуждении в информагентстве ТАСС на тему "Внедрение риск-ориентированного подхода в России при коррекции образа жизни: современная профилактика, терапия и доступность лечения при коррекции образа жизни". Международные ученые обсуждали необходимость более активного применения политики снижения вреда.

"Антитабачная кампания не должна сводиться к борьбе с теми, кто курит. Она должна сводиться к теме уменьшения потребления табака. И если мы мишенью этой кампании делаем просто курильщиков, то они будут просто прятаться. Они не будут доверять государству. И мы должны максимально помогать. Второй проблемой является высокий уровень смертности трудоспособного мужского населения. Они не идут к врачу, не обращают внимание на высокие факторы риска и свое состояние. Необходимо обратить пристальное внимание на эту проблему". Доктор медицинских наук Айрат Фаррахов

Нужны комплексные меры по профилактике здорового образа жизни, которые затрагивают все поколения, считает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов. Он уверен, что самое важное в этой работе – сделать так, чтобы всем участникам процесса это было выгодно с точки зрения здоровья.

"Это должно быть выгодно и государству, потому как все, о чем мы говорим, упоминая здоровый образ жизни – питание, физическая нагрузка, борьба с курением и алкогольной зависимостью – это и экономические аспекты. Наша ассоциация объединяет, скажем так, медиков-реалистов. Мы придерживаемся системного подхода, ищем примеры подобного подхода в богатом мировом опыте и полагаем, что модификация рисков предполагает применение исключительно научно обоснованных, но не догматичных, а достаточно гибких методов воздействия на пациента". Александр Розанов

Эксперты высказались за то, чтобы добиваться снижения вреда для курильщиков, а не "запрещать" самих курильщиков. Запретительные меры – это лишение взрослого человека права выбора. Вместо запретов курильщиков нужно информировать о возможностях снижения вреда и мотивировать переходить на бездымные альтернативы, если они не хотят бросать курить.

Свежим примером данного подхода является опыт Англии, где местный минздрав решил выделять курильщикам бесплатные вейпы, чтобы они отказались от сигарет в рамках нового плана по борьбе с курением. Министр здравоохранения Англии Нил О'Брайен подчеркнул, что политика сосредоточена на "оказании помощи людям бросить курить", а не на введении запретов.

Эксперты Казахстанской национальной ассоциации снижения вреда "Денсаулык" не раз отмечали, что снижение вреда эффективно не только при борьбе с курением, но и в минимизации рисков развития неинфекционных заболеваний, которые остаются основной причиной смертности в Казахстане.

"Концепция снижения вреда является одним из современных методов решения, который рекомендует при отказе от курения переход на альтернативу с меньшим риском для здоровья. То есть заменить сигареты на бездымные альтернативы, в которых исключен процесс горения. В результате чего сокращается воздействие вредных веществ на организм курильщика, что приводит к постепенному отказу от курения", – сказал Гинтаутас-Юозас Кентра, врач и заместитель председателя ОЮЛ "Национальная ассоциация Денсаулык".