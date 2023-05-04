В Актау иностранных туристов обяжут платить специальный взнос

Приезжающие в Актау иностранные туристы будут платить специальный взнос. Решение принято депутатами Актауского городского маслихата, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар 24", деньги пойдут на развитие туристического потенциала города, а именно – на улучшение инфраструктуры и качества услуг.

"Такое решение приняли депутаты на сессии Актауского городского маслихата, оно вступит в действие через 10 дней. Для иностранцев утверждена ставка взноса – 1% от стоимости пребывания. Практика уплаты такого туристического взноса налажена во многих странах мира", – говорится в сообщении.

Как уточнила депутат городского маслихата Гульмира Абишева, сбор будет взиматься через гостиницы или туристические компании.

"С учетом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придет огромное количество денег. На них можно будет поставить дополнительные биотуалеты, выпустить рекламные брошюры, провести фестивали и многое другое, что касается турсферы", – отметила она.

Количество иностранных туристов, посетивших Мангистаускую область, увеличилось за последние два года: в 2021 году – 29 тыс., в 2022 году – 41 тыс.

24 апреля 2023 года сообщалось, что в Казахстане ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными. Новые Правила уплаты туристского взноса для иностранцев разработало Министерство культуры и спорта РК.

Согласно проекту, туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Сумма взимаемого туристского взноса, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. К туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 месячного расчетного показателя (МРП).

Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 10 мая 2023 года.