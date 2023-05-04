Страны ЕАЭС хотят упростить таможенные процедуры для добросовестных экспортеров

Депутаты Сената на пленарном заседании Палаты 4 мая ратифицировали Соглашение, направленное на упрощение таможенных процедур для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в Соглашении об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.



Представил документ вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он отметил, что нормы Соглашения направлены на развитие транзитного потенциала Казахстана и стран Таможенного союза.



"Суть такова, что предусмотрены льготы в части внесения обеспечения по уплате таможенных пошлин, то есть если раньше перевозчики должны были вложить полностью 100%, то в данном Соглашении предусматриваются льготы – снижение его до 20%. Есть также понятие "генеральное обеспечение". Если раньше перевозчики оформляли на каждый груз отдельное обеспечение, то сейчас можно будет оформить одно обеспечение и далее в электронной форме в онлайн режиме на каждую перевозку можно оформлять сертификат. И если генеральное обеспечение оформлено в нашей стране, то оно может действовать и в странах Союза", – заявил он в кулуарах Сената.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что Соглашение направлено на создание более привлекательной системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при таможенном транзите.



"Ратификация Соглашения будет способствовать развитию транзитного потенциала ЕАЭС, позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении транзитных перевозок, а также даст возможность бизнесу участвовать в развитии и становлении института "Поручительства", который, в свою очередь, улучшает условия для перевозчиков при перевозке товаров", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Депутат Нурлан Бекенов отметил, что нормы Соглашения направлены на упрощение таможенных процедур для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Декларанты, которые отвечают условиям Соглашения, получат возможность предоставлять генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в меньшем размере.

Он уверен, что ратификация Соглашения улучшит условия для национальных перевозчиков при перевозке товаров.