Казахстан и Турция договорились упростить таможенные процедуры для экспортеров

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 7 сентября ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля" депутат Сената Бекболат Орынбеков.

"Ратификация Соглашения будет способствовать упрощению и оптимизации таможенных процедур, созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, улучшает условия для перевозчиков товаров. Ожидаемый результат: освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев наличия признаков правонарушений в сфере таможенного дела и контрабанды; упрощение таможенных формальностей в целях сокращения времени таможенного контроля и приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска", – сообщил он.

Соглашение, добавил сенатор, направлено на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между Казахстаном и Турцией.

Сенатор Нурия Ниязова указала на то, что Турецкая Республика является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает третье место в торговле с Республикой Казахстан.

Объем товарооборота между сторонами за 2022 год составил 6,3 млрд долларов, за первое полугодие 2023 года – 2,9 млрд долларов.

После ратификации Соглашения последует этап разработки Технических условий обмена информацией, который составит в среднем около шести месяцев. Далее последует этап реализации пилотного проекта, срок также займет около шести месяцев.



Пилотный проект подразумевает под собой обмен данными по каналам связи на основании технических условий обмена информацией.