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Законодательство РК

Какие услуги оказывают в Казахстане железнодорожные вокзалы

Какие услуги оказывают железнодорожные вокзалы Фото: Zakon.kz
Приказом МИИР РК от 26 апреля 2023 года внесены изменения в Правила организации деятельности железнодорожных вокзалов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на внеклассных и железнодорожных вокзалах 1-го класса могут предоставляться дополнительные виды услуг, связанные с обслуживанием пассажиров и населения, в зависимости от технической и технологической возможности вокзалов: камеры хранения ручной клади, комнаты длительного отдыха транзитных пассажиров, пункты питания, парикмахерские, магазины, торговые киоски, почтовое отделение, обменный пункт, аптеки, банкоматы, платежные терминалы, интернет (WI-FI).

При этом все пункты сервиса должны работать круглосуточно и быть легкодоступными для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Предусматривается, что для доступа лиц с инвалидностью к услугам в сфере железнодорожного транспорта на железнодорожных вокзалах предусматриваются:

  • выделение местными исполнительными органами мест, с установкой специальных дорожных знаков, для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью;
  • приспособление зданий, подъезда к зданиям (входа в здание, лестниц), путей движения внутри здания для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;
  • оборудование информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для лиц с инвалидностью по слуху и зрению, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
  • наличие дежурной кресло-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, и других маломобильных групп населения;
  • оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, передвигающихся на кресло-колясках;
  • установление специализированных таксофонов для лиц, передвигающихся на кресло-колясках.

Также говорится, что в зависимости от класса железнодорожного вокзала на платной основе предоставляются дополнительные услуги:

  • объявления по громкоговорящей связи по просьбе пассажиров, встречающих или провожающих;
  • рекламы на железнодорожном вокзале о деятельности перевозчиков, иных физических и юридических лиц;
  • справочной информации на бумажном носителе;
  • комнаты отдыха для пассажиров, в том числе комната матери и ребенка;
  • общественные туалеты при наличии альтернативы бесплатного туалета;
  • камеры хранения;
  • услуги носильщиков.

Бесплатно оказываются услуги, связанные с перевозочным процессом и обслуживанием пассажиров сотрудниками вокзалов:

  • организация безопасной посадки/высадки на перроне пассажиров в вагоны поездов;
  • составление актов об опоздании пассажирских и пригородных поездов;
  • сопровождение лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения на или из пассажирских (пригородных) поездов.

Как отмечается, на железнодорожных вокзалах могут оказываться дополнительные виды услуг, связанные с обслуживанием пассажиров и населения, в зависимости от технологической и технической возможности вокзалов.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2023 года.

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