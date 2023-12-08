Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года

Министерство энергетики подготовило изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, предельные тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года планируется увеличить для 31 группы энергопроизводящих компаний из 55.

В частности, вырастут тарифы для:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова) – с 7,32 тенге до 8,05 за кВтч;

третьей группы (станция Экибастузская ГРЭС-2) – с 11,20 до 11,76 тенге за кВтч;

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 12,64 до 13,65 тенге за кВтч;

18-й группы (Степногорская ТЭЦ) – с 16,40 до 22,58 тенге за кВтч;



26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 14,02 до 17,82 тенге за кВтч;

33-й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,67 до 4,14 тенге за кВтч;

41-й группы (Таразэнергоцентр) – с 12,15 до 14,29 тенге тенге за кВтч.

Увеличение предельных тарифов на электроэнергию по Казахстану составит в среднем до 2 тенге за кВт/ч.

Ранее в перечень входило 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны, в новом списке добавлено еще 5 групп.

Как поясняют в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением затрат, независящих от энергопроизводящих организаций.

"Так, согласно поданным заявкам, увеличение затрат на топливо (уголь, газ) варьируется от 9 до 32% с учетом расходов на транспортировку. При этом затраты на топливо составляют порядка 60% от общих затрат. Отмечается удорожание расходных материалов и запасных частей в пределах 8-53% по различным позициям. Удорожание связано как с ростом инфляции, так и с ростом логистических затрат", – говорится в обосновании.

Также указывается, что проекты предельных тарифов учитывают и увеличение заработной платы производственного персонала не менее чем на уровень инфляции.

Кроме того, увеличение тарифов обусловлено ростом стоимости материалов и оборудования для проведения ремонтов, длительным сроком изготовления и поставки из сопредельных государств для соблюдения сроков по проведению ремонтной кампании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.

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Ранее предельные тарифы на электроэнергию были подняты в Казахстане с 1 ноября 2023 года. Тогда прежними тарифы остались в 16 группах из 50.