Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года

В Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию с нового года Фото: unsplash
Министерство энергетики подготовило изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, предельные тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года планируется увеличить для 31 группы энергопроизводящих компаний из 55.

В частности, вырастут тарифы для:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова) – с 7,32 тенге до 8,05 за кВтч;
  • третьей группы (станция Экибастузская ГРЭС-2) – с 11,20 до 11,76 тенге за кВтч;
  • шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 12,64 до 13,65 тенге за кВтч;
  • 18-й группы (Степногорская ТЭЦ) – с 16,40 до 22,58 тенге за кВтч;
  • 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 14,02 до 17,82 тенге за кВтч;
  • 33-й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,67 до 4,14 тенге за кВтч;
  • 41-й группы (Таразэнергоцентр) – с 12,15 до 14,29 тенге тенге за кВтч.

Увеличение предельных тарифов на электроэнергию по Казахстану составит в среднем до 2 тенге за кВт/ч.

Ранее в перечень входило 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны, в новом списке добавлено еще 5 групп.

Как поясняют в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением затрат, независящих от энергопроизводящих организаций.

"Так, согласно поданным заявкам, увеличение затрат на топливо (уголь, газ) варьируется от 9 до 32% с учетом расходов на транспортировку. При этом затраты на топливо составляют порядка 60% от общих затрат. Отмечается удорожание расходных материалов и запасных частей в пределах 8-53% по различным позициям. Удорожание связано как с ростом инфляции, так и с ростом логистических затрат", – говорится в обосновании.

Также указывается, что проекты предельных тарифов учитывают и увеличение заработной платы производственного персонала не менее чем на уровень инфляции.

Кроме того, увеличение тарифов обусловлено ростом стоимости материалов и оборудования для проведения ремонтов, длительным сроком изготовления и поставки из сопредельных государств для соблюдения сроков по проведению ремонтной кампании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.

Материал по теме

В Минэнерго рассказали, насколько может подорожать электроэнергия в Казахстане с 2024 года

Ранее предельные тарифы на электроэнергию были подняты в Казахстане с 1 ноября 2023 года. Тогда прежними тарифы остались в 16 группах из 50.

Читайте также

Правительство для граждан запустит пилотный проект по оказанию некоторых госуслуг
Правительство для граждан запустит пилотный проект по оказанию некоторых госуслуг
В Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота
Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота продлят в Казахстане
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Лариса Черненко
Открытые НПА МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: