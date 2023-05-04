"Казахтелеком" переведет на "оптику" более 50 тыс. клиентов до конца года

Крупнейший телеком-оператор наращивает масштабы реализации программы по переводу абонентов с устаревших медных технологий на современные волоконно-оптические. Целью стоит до конца года переключить с ADSL на GPON свыше 53 тыс. своих клиентов, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по миграции с ADSL на GPON, зарекомендовавший себя и опробованный в прошлом году в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области, сегодня уже успешно внедряется в других регионах страны.

В ближайшей перспективе у компании – перевести с "меди" на "оптику" жителей Туркестана, Степногорска, Хромтау, Аксая, Актау, Жанаозена и Аксу, а это по большей мере 53 тыс. клиентов. В общей сложности у "Казахтелекома" есть реальная задача в ближайшие несколько лет заменить в стране свыше 54 тысяч километров медных сетей на оптическое волокно, которое, как известно, имеет большую широкополосность и пропускную способность.

Между тем замена устаревших медных линий на современные оптические отражается не только на качестве и спектре предоставляемых компанией телеком-услуг, но и на статистике критических обращений клиентов. Опыт города Курчатова показал резкое снижение негативных отзывов.

По последним данным, в текущем году на оптических сетях "Казахтелекома" в этом моногороде не зафиксировано ни одного повреждения, тем самым нет ни одного случая жалоб от клиентов.

Фото: Казахстелеком

К слову, в 2022 году осуществлено 700 выездов специалистов по заявкам клиентов, 48% из которых были связаны с некорректной работой медных линий.

"Для полного обеспечения жителей Курчатова всеми современными цифровыми услугами и сервисами мы в прошлом году построили дополнительно более 13 километров оптических линий и переключили 100% своих клиентов в этом городе на GPON. С этого момента, а это с начала января и по сегодняшний день, согласно мониторингу, заявок по повреждениям на оптоволоконных линиях, которые бы привели к неудобству для пользователей по Курчатову, нет ни одной", – отметила директор Восточно-Казахстанского департамента эксплуатации сети доступа ОДС АО "Казахтелеком" Ирина Юрченко.

Фото: Казахтелеком

Она уточнила, что обращения, конечно, поступают, но они, как правило, связаны с проблемами на стороне самого абонента: повреждения в ходе ремонта самими жильцами провода внутри квартиры или неверное подключение кабеля (не в тот разъем).

С помощью технологии доступа Gigabit Passive Optical Network обеспечены широким спектром услуг телекоммуникаций свыше 100 многоквартирных домов Курчатова – от цифровой телефонии и высокоскоростного интернета до 500 Мбит/с до сервисов видеонаблюдения и онлайн-телевидения.

Фото: Казахтелеком

Также в городе с "меди" на "оптику" переключены не только жители многоквартирных домов, но и государственные учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Директор муниципальной библиотеки Корлан Кусембаева оценила преимущества удобства обслуживания оптической сети на своем опыте, поняв отличие от медных технологий доступа.

"Работа в области культуры и просвещения – это постоянные изменения. Нужно "держать руку на пульсе" и следить за актуальными тенденциями. Деятельность нашей библиотеки связана, в том числе, и с проведением обучающих семинаров и онлайн-конференций. Для встреч с коллегами из Семея и Усть-Каменогорска на платформе Zoom возможности интернета по оптоволокну – самый идеальный вариант. И качество изображения, и звук отличные". Корлан Кусембаева

Фото: Казахтелеком

В компании отметили, что успешный опыт подключения к услугам крупнейшего телеком-оператора страны с помощью самой передовой технологии GPON будет применен и в других городах – Туркестане, Жанаозене, Аксае, где на данный момент около 20 тыс. пользователей на медных линиях.

Одновременно с проектом полного ухода от "меди" телеком-оператор работает над проектом "Де-дупликация". Он подразумевает под собой уход от обслуживания двойных сетей и вывод из эксплуатации устаревших технологий ADSL в пользу "оптики". В регионах в этом году запланировано переключение на GPON свыше 53 тыс. абонентов.

"Казахтелеком" в ближайшие несколько лет намерен заменить около 54 тыс. километров медных линий по всей республике в рамках программ по реконструкции и развитию сетей. Усовершенствование сетевой инфраструктуры и 100%-ная миграция на оптоволокно – одно из ключевых технологических направлений в стратегии развития компании JRun, которая была принята крупнейшим телеком-оператором в конце прошлого года.