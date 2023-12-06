"Казахтелеком" подключил к оптике 100 тыс. казахстанских семей с начала года

Масштабный проект по подключению казахстанцев к современным цифровым услугам и сервисам по технологии GPON увеличивает свой охват. Крупнейший телеком-оператор страны только в столице обеспечил современной связью интернета по оптическим линиям порядка 25 тысяч семей, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, с начала текущего года в Степногорске переведены с "меди" на "оптику" более 2 тыс. абонентов.

Чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов и способствовать развитию цифровой инфраструктуры в стране, "Казахтелеком" продолжает инвестировать в технологические инновации. Так, в рамках проекта по прокладке оптоволоконных линий к широкополосному интернету были подключены два пятиэтажных дома в близлежащем к столице поселке Пригородный и две многоэтажки в Степногорске.

По всей республике ведутся крупные проекты, направленные на развитие и модернизацию сетевой инфраструктуры компании. Их сразу несколько и осуществляются они параллельно друг другу: капитальное строительство новых оптических линий, а там, где по различным факторам невозможно провести проводной интернет, специалисты строят "последнюю милю" альтернативными технологиями – с помощью "радиомоста", LTE и FWA технологий.

"Что касается миграции наших клиентов с устаревших медных технологий на оптические, в частности, на технологию GPON, то она выступает в роли технологического стержня в области телекоммуникаций, обеспечивая исключительную устойчивость соединения и высокую пропускную способность. Оптоволоконные сети позволяют подключать клиенту сразу несколько услуг по одному кабелю. Качество интернета по данной технологии дает возможность мгновенно загружать контент в социальные сети и даже на профессиональном уровне заниматься онлайн-геймингом", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.





Фото: Казахтелеком

Он добавил, что компания в стремлении расширить телекоммуникационную сеть уделяет внимание не только обеспечению технического совершенства, но и возможности абонентам перейти на наилучшие тарифы для подключения.



"Мы осуществляем успешный процесс перехода казахстанцев с технологии ADSL на более современную и эффективную связь GPON. Это позволяет не только повысить скорость и стабильность интернет-соединения, но и обеспечить нашим абонентам более широкий доступ к передовым возможностям телекоммуникаций". Куанышбек Есекеев

Так, разрешилась ситуация для жителей домов по улице Сарытогай в Пригородном, которые на протяжении трех лет с момента сдачи дома в эксплуатацию не имели доступа к широкополосному интернету. Местная компания, обещавшая подключить интернет, отказалась от своих обязательств, оставив работу на полпути. Завершить строительно-инсталляционные работы взялся "Казахтелеком" и подключил в кратчайшие сроки сотню семей.

Фото: Казахтелеком

Динагул Сексенбаева стала одной из первых, кому был проведен высокоскоростной интернет в одном из домов поселка Пригородный. Женщина удаленно работает в строительной компании и по специфике деятельности ей регулярно приходится сталкиваться с большим объемом информации, который требует высокой скорости интернета.



"В сентябре аким города проводил объезд по проблемным домам. Мы с соседями воспользовались случаем и обратились с просьбой провести в наш дом хороший интернет. Там оптоволоконная связь у нас появилась благодаря "Казахтелекому". До подключения к телеком-оператору я пользовалась беспроводным Wi-Fi-роутером, который несколько раз в месяц требовал пополнения баланса. Из-за отсутствия стабильного тарифа я несла дополнительные расходы. От "Казахтелекома" я получила хорошее предложение – понравился тариф Bereket, который включает в себя две SIM-карты, телевидение и хороший интернет, что для меня приемлемо. На следующий год ребенок идет в первый класс, поэтому одну из SIM-карт я отдам дочке, чтобы быть постоянно с ней на связи, а качественный интернет будет нужен нам для учебы и работы", – рассказывает Динагул.

В Степногорске также активно идет подключение домов к высокоскоростному интернету по технологии GPON. К оптической линии связи уже подключены два жилых дома в 7 микрорайоне. Жильцы получили доступ к интернету со скоростью до 500 Мбит/сек, сервисам видеонаблюдения и цифровому телевидению.

Фото: Казахтелеком

Жительница дома Алина Аюпова одна из первых перешла на новые услуги "Казахтелекома" и уже успела оценить все плюсы "оптики" после "меди". Как руководителю образовательного центра Алине много приходится работать из дома, подготавливать образовательный материал для занятий и загружать большие объемы данных, поэтому хорошее качество интернет-соединения позволяет обеспечивать оптимальную работу и дома, и в офисе.



"Я всегда пользовалась интернетом от "Казахтелекома". Когда услышала, что будет возможность подключиться к скоростному, то очень обрадовалась. Выбрала тариф с номерами сотового оператора ALTEL, которые не требуется постоянно пополнять, что очень удобно, поскольку ты не затрачиваешь дополнительное время на эту операцию. К тому же очень довольна качеством обслуживания, высоким уровнем работы сотрудников и внимательным отношением к клиенту. Сейчас в полной мере ощущаю высокую скорость интернета и могу смело сказать, что после установки оптоволоконного соединения связь действительно "летает". Отличный выбор для тех, кто ценит надежность и качество связи", – поделилась впечатлениями Алина Аюпова.

При этом подключение к широкополосному интернету GPON открывает доступ к целому спектру цифровых услуг от "Казахтелекома": интернет со скоростью до 500 Мбит/с, телевидение с ассортиментом свыше 150 телеканалов и четкостью изображения Full-HD, сервис TV+ и IP-телефония. На сегодня по Казахстану к широкополосному интернету подключено почти 100 тысяч абонентов. До конца года компания планирует подключить к "оптике" еще 10 тысяч казахстанцев.