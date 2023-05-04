В Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков из США

Контрабанда наркотических средств в крупном размере пресечена департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, после получения почтовых отправлений из США был задержан житель Алматы, у которого обнаружены и изъяты наркотические вещества – марихуана общим весом 866 г.



"В ходе обыска квартиры у задержанного обнаружены и изъяты наркотические средства, электронные весы в количестве пяти штук, а также приспособления для употребления и расфасовки наркотических средств. Установлено, что задержанное лицо занималось сбытом наркотических средств через мессенджер Telegram". Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время проводится расследование, назначен ряд экспертиз, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей".