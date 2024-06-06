В Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа

Незаконный оборот наркотических средств через Государственную границу Казахстана в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками Департамента полиции Алматы при координации прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Из релиза, распространенного 6 июня 2024 года, следует, что при проведении оперативных мероприятий в Алматы, Астане и Уральске установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны.

"При этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления. По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 г гашишного масла, 700 г марихуаны". Пресс-служба АФМ РК

Также сообщается, что в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанные четыре лица водворены в ИВС", – уточнили в пресс-службе АФМ РК.

В агентстве подчеркнули, что иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.

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30 апреля 2024 года стало известно, что астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции. Подробнее об этом по ссылке.