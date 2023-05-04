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Казахстанцы лидируют на ЧМ-2023 по панкратиону в Ташкенте

Панкратион ЧМ-2023 Первое место Фото: Instagram/drs_kz
Столица Узбекистана в эти дни принимает сразу два мировых первенства – по боксу и панкратиону. Если боксеры только еще начинают предварительные бои, то файтеры уже определили ряд своих чемпионов, и среди них немало казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

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По итогам двух дней мирового первенства по панкратиону казахстанская сборная уверенно лидирует в командном зачете по количеству медалей. Второй день ташкентского ЧМ-2023 оказался очень удачным для наших спортсменов.

Панкратион ЧМ-2023 Первое место

Фото: Instagram/drs_kz

Чемпионами мира стали: Айдын Абдибай (50 кг), Кунтиас Сагындыкова (+80 кг), Пердехан Шындалиев (57 кг), Мейрбек Тулегенов (62 кг), Сабит Жусуп (66 кг) и Айдын Толепбаев (77 кг).

Панкратион ЧМ-2023 Первое место

Фото: Instagram/drs_kz

Серебряными призерами в Ташкенте названы: Аян Турсын (53 кг), Гульмира Азатбек (61 кг), Айкорык Куандыкова (71 кг), Динара Оралбай (75 кг), Мереке Жунусова (80 кг), Алмаз Сарсембеков (62 кг), Ерканат Оспан (66 кг), Олжас Ескараев (77 кг), Самат Шагыраев (84 кг), Дияр Нургожай (92 кг) и Шахмарал Жетписов (+100 кг).

Панкратион ЧМ-2023 Первое место

Фото: Instagram/drs_kz

На третье место пьедестала почета поднялись: Жасулан Акимжан (71 кг), Руслан Сариев (71 кг), Асрориддин Мухриддинов (84 кг) и Кайратбек Жарекеев (100 кг).

В этом году на чемпионат мира приехало около 500 спортсменов, из них 65 казахстанцев. В стартовый день турнира наши спортсмены завоевали 7 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей. Суммируя награды по результатам двух дней соревнований, в общекомандном зачете сборная Казахстана заняла 1-е место. 

Панкратион – возрожденный древний олимпийский вид единоборств. Слово "панкратион" происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр.

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