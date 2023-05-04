Казахстанца обвинили в мошенничестве на 500 млн тенге, пострадали десятки бизнесменов

В числе пострадавших – предприниматель из России. По словам адвоката, представляющего пострадавших, от рук подозреваемого в мошенничестве пострадали более 30 бизнесменов, сообщает Zakon.kz.

Десятки предпринимателей обвинили казахстанца в мошенничестве. По данным адвоката Талгата Мылтыкбаева, который представляет интересы некоторых пострадавших бизнесменов, ущерб составил как минимум 490 млн тенге.

"Точная цифра – 490 млн тенге от 34 потерпевших. Их намного больше, 34 – только те случаи, о которых я знаю. Есть другие, которые отдельно подают заявления". Талгат Мылтыкбаев

Адвокат рассказал Zakon.kz, что подозреваемый в мошенничестве искусно входил в доверие бизнесменов. Он заявлял, что имеет выходы на рынок Китая и мог доставить в Казахстан необходимый товар. Мужчина оформлял пробные заказы для предпринимателей, покупая на алматинской барахолке единичные товары в ущерб для себя. После этого предприниматели увеличивали заказы. Затем мужчина "пропадал" из поля зрения.

"34 потерпевших обратились с коллективным заявлением на имя прокурора города Алматы и начальника полиции. Но никакого движения не происходит". Талгат Мылтыкбаев

Адвокат заявил, что дело передали неопытному сотруднику, из-за чего расследование "стоит на месте".

Корреспондент Zakon.kz связался с некоторыми потерпевшими бизнесменами. Один из них – россиянин Руслан Баширов.

Руслан Баширов родом из Оренбурга. Он признался, что Казахстан – близкая для него страна.

"У меня удаленный бизнес в России. Наткнулся на его аккаунт, активно наблюдал и задавал вопросы. Очень относился внимательно к вопросам, оперативно отвечал, внушал доверие. Он давал правильную ценовую политику в отношении закупа", – рассказал Руслан Баширов о знакомстве с подозреваемым.

Мужчина сначала заказал один iPhone для своей жены. Позже он увеличил заказ, однако подозреваемый не исполнил его. Руслан Баширов потерял 1 млн 916 тысяч тенге.

Пострадавший отметил, что сдружился с казахстанцами, которые помогли ему разобраться.

"У вас хорошо развита система жалоб eOtinish. У нас в России такого пока нет. С ИП супруги подали жалобы, но получили отписки. Приняли решение, что наймем адвоката и заплатили ему за услуги". Руслан Баширов

Еще один пострадавший бизнесмен живет в Сарани, Карагандинская область. Руслан Фахрутдинов занимается онлайн-продажами. Он наткнулся на обвиняемого в мошенничестве мужчину в Instagram.

"Запросил прайс на технику. На вопросы отвечал директор фирмы, который представился как Асхат Сагидулла. Запросил у него удостоверение личности, справку об оборотах. 24 октября 2022 года заказал одну единицу приставки Play Station 5. Доставили в срок. Потом я оформил еще один заказ на девять приставок, он уложился в срок. 17 декабря заказал еще пять штук. Позже он прислал видео что консоли доставили в Алматы, просил прислать деньги. 26 января я получил лишь три консоли из пяти". Руслан Фахрутдинов

Ущерб Руслана Фахрутдинов составил 2 млн 340 тыс. тенге. Позже предприниматель наткнулся на целый чат в WhatsApp, участниками которого были десятки пострадавших бизнесменов.

Еще одна предпринимательница пострадала на 200 млн тенге. Однако с ней не удалось связаться.

Тем временем, в департаменте полиции Алматы сообщили об уголовном расследовании по признакам мошенничества в особо крупном размере. Дело расследуют в управлении полиции Жетысуского района.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела". ДП города Алматы

В полиции отметили, что процессуальные действия проводятся при строгом соблюдении норм УПК РК, с соблюдением принципов полноты, всесторонности и объективности расследования.