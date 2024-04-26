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Законодательство РК

Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей

Экстрадировали из России мошенника, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 13:27 Фото: pexels
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Генеральной прокуратуры РК, с 2022 по 2023 год подозреваемый под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа завладел денежными средствами девяти предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он задержан на территории Москвы. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор", – сообщили в ведомстве.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

23 апреля сообщалось, что в Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в краже 4,3 млрд тенге дольщиков.

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