Чувство дома: какой район выбрать для жизни в Астане

Предпочитая для жизни Астану, стоит задуматься о том, в каком из районов приобрести жилье. Выбрать районы перспективные по инфраструктуре, удобные, уютные и атмосферные помогают эксперты, передает Zakon.kz.

Территория перспектив

Новое жилье – это и комфортные условия для жизни, и надежные инвестиции. Необходимо выбрать место, где захочется не просто переночевать, а растить детей, встречать гостей, совершать утренние пробежки и жить в комфорте, пользуясь всеми прелестями квартала. Скажем так, продумать план до мельчайших подробностей. Такой сценарий поможет правильно адаптироваться к новой жизни.

Фото: акимат Астаны

Также нужно учесть множество условий. Одно из них – развитие городской территории. В каких направлениях растет столица, рассказал руководитель мастерской "НИПИ Астанагенплан" – Бахтияр Токтамысов.

"Первое – в направлении Карагандинской трассы, второе – в районе ТЦ "Метро", третье направление – район улицы Мангилик Ел, западнее проспекта Туран, и четвертое – на юг от жилого массива Тельмана". Бахтияр Токтамысов

По его словам, в планах до 2035 года границы Астаны не будут существенно расширяться. Планируется не столько увеличение площади, сколько развитие уже имеющейся территории.

При этом прогнозы по численности жителей города позволяют предполагать интенсивный рост рынка жилья. Сейчас, по данным статистики, в столице проживают около 1,3 млн человек. Ожидается, что к 2035 году эта цифра вырастет на 70% и достигнет 2,3 млн.

Лидеры по качеству жизни

Одним из перспективных районов эксперты называют территорию вдоль западной стороны проспекта Туран от места пересечения с проспектом Улы дала. Здесь в 2026-2027 годах ожидается открытие туристического квартала. Рядом находятся ТРЦ "Хан Шатыр", крупные спортивные комплексы "Барыс арена" и "Астана арена", а также Назарбаев Университет. В перспективе эта часть города может стать центром притяжения иностранцев.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, местом тихой размеренной жизни становится не менее быстро растущий район – западная сторона проспекта Мангилик Ел, где идет активное строительство жилых объектов и развитие инфраструктуры.

А для поклонников эстетики, любопытной архитектуры, искусства и интеллектуального отдыха подойдет еще один перспективный район на правом берегу реки Есиль, вдоль проспекта Тауелсиздик. Здесь расположены Президентский парк, Национальный музей, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан.

Фото: Zakon.kz

Для жителей мегаполисов важное место занимают вопросы экологии. Астана заслуженно считается городом ветров, движение воздушных масс спасает жителей от смога. Основным направлением ветра в столице является юго-западный (25%), преобладающими - южный (16%) и западный (15%). Самый редкий ветер – северный (6%). Таким образом, районы на юго-западе, юге и западе города лучше всего проветриваются, сюда больше приходит чистый воздух. Это еще один плюс в пользу динамично развивающегося района Туран, который находится в юго-западной части левобережья.

Город в городе

Казахстанские девелоперы по-разному развивают городские кварталы. Например, компания BI Group не просто строит дома, а создает образ жизни клиентов. Маркетологи застройщика дали современное определение комплексному освоению территорий – "бигвилль".

Что такое бигвилль? Это "город в городе", где все необходимое для вашего комфорта в пешей доступности. По сути, девелопер создает облик столичного жителя, у которого четкий распорядок дня и который нацелен на развитие. Это успешный человек, занимающийся спортом, ему удается находить баланс между семьей и карьерой. Его дети получают хорошее образование и ходят на дополнительные занятия. В бигвиллях хочется развивать правила добрососедства, ухаживать за территорией, содержать ее в чистоте и порядке, озеленять и облагораживать. Именно здесь приходит понимание, что твой дом не ограничивается стенами квартиры. Это целый район, и в силах каждого жителя делать его лучше.

Один из интересных примеров такого подхода – бигвилль Sezim Qala в юго-западной части левобережья, в квадрате улиц Розы Баглановой, Толе би и проспектов Улы Дала и Туран. Здесь можно увидеть, как еще на этапе проектирования комплекса сразу продумывается и закладывается life style современного человека. Это когда все нужное находится рядом: детские сады и школы, игровые площадки, зеленые зоны, функциональные помещения, поликлиники и медицинские кабинеты с сохранением единой архитектуры.

Фото: Sezim Qala

Проживая в таком квартале, человек будет использовать каждую минуту с пользой, формируя свое будущее. Утром, например, на неспешный полезный завтрак и зарядку, а вечером – на качественное времяпрепровождение с родными. Дети будут самостоятельно и пешком ходить в школу. Ведь в условиях современной жизни никто не хочет тратить время, стоя в пробках.

Для отдыха не придется ехать через весь город. Недалеко от бигвилля находится Ботанический сад. Семейные вечера или утренние пробежки здесь можно сделать приятной традицией. Почти 90 гектаров сада предоставляют возможность ежедневно выстраивать новые маршруты для прогулок.

Фото: Ботанический сад Астаны

Учитывая, что это новый район, любой бизнес получит свое развитие: будь то продуктовый или цветочный магазин, химчистка, салон красоты, кулинария, а может быть центр йоги. Ведь выбирая товары или сервис, люди чаще всего пользуются принципом "шаговой доступности". В Sezim Qala будет построено 9,6 тыс. квартир для 28,8 тыс. жителей. В выигрыше останутся и жильцы, которые будут обеспечены полным спектром услуг, и бизнесмены, получившие возможность развивать успешное дело в собственном доме.



