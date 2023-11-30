Объединяющая нить: Новый мост в Астане связывает районы новостроек

О том, как новый мост по проспекту Тауелсиздик стал важным связующим звеном между растущими жилыми кварталами районов "Алматы" и "Есиль", позволил строить более удобные маршруты и разгрузил ключевые дороги, эксперты рассказали Zakon.kz.

Берег левый, берег правый

Необходимость в строительстве нового моста через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик возникла, когда стало очевидно, что по обоим берегам быстро растут жилые кварталы. На правобережье жилье возводилось вдоль продолжения улицы Тауельсидздик южнее Дворца мира и согласия, активно развивалось направление на новый вокзал Нурлы жол.

По левому берегу быстро росли жилые кварталы на юго-восточном продолжении улицы Керей Жанибек Хандар. А южнее улицы Сыганак и в районе Экспо по проспектам Мангилик Ел, Туран и улице Кабанбай-батыра уже сформировался мощный остров активности с жилой застройкой, спортивной и культурно-развлекательной инфраструктурой. Но доступ к правобережным районам, и в особенности к вокзалу Нурлы-жол жители этого района могли получить только добравшись по улице Мангилик ел до мостов на Сыганак и Сарайшык возле правительственного квартала, где в часы пик дороги перегружены и движение затруднено. Либо приходилось двигаться в объезд жилого массива Тельмана до моста по улице Улы Дала, значительно удлиняя маршрут.

В то же время жители правобережных районов от Нурлы жола и до Дворца мира и согласия, жилых комплексов вдоль Байтурсынова, Нажимеденова, проспектов Момышулы и Тауелсиздик, чтобы добраться до крупных спортивных объектов или до территории Экспо, также былии вынуждены одолевать пробки на загруженном проспекте Мангилик ел или делать круг до Улы Дала.

Таким образом, оба района – "Алматы" на правом берегу и "Есиль" на левом остро нуждались в еще одной связующей переправе, тем более, проспект Тауелсиздик подходил прямо к берегу реки.

Идеальная стыковка

Решение соединить транспортную артерию Тауелсиздик с левым берегом реки созревало несколько лет. В столичном акимате шли обсуждения, каким быть мосту – вантовым – когда верхнее полотно моста соединяется с высокими пилонами при помощи натянутых тросов вантов, или железобетонным, опирающимся на монолитные опоры. Менялись эскизы, расчеты, сметы, вмешалась пандемия и отсрочила строительство еще на два карантинных года.

Наконец решение было принято, началось возведение железобетонного моста с восьмиполосным дорожным полотном. И тогда процесс строительства пошел даже быстрее, чем планировалось. Изначально предполагалось, что мост будет сдан в конце года. Однако уже в октябре аким Астаны Женис Касымбек объявил, что движение по мосту вскоре будет открыто.

"Планируем открыть движение по данному мосту в конце текущего месяца. Благоустройство завершим весной. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ж/д вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем". Женис Касымбек

Сегодня новый мост по Тауелсиздик уже пользуется большим спросом у астанчан. Как отметил главный менеджер, руководитель направления Центра управления трафиком ТОО "City Transportation Systems" (CTS) Роман Чмир, открытие нового моста позволило заметно разгрузить улицу Мангилик ел.

"После запуска движения по новому мосту наблюдается снижение активности транспорта на 12 % на улице Мангилик Ел. Ярко выражено это в утренний и обеденный часы пик. Из города снижение количества транспорта наблюдается в течение всего дня". Роман Чмир

В то же время новый мост принес ожидаемый рост транспортной нагрузки на проспект Тауелсиздик. По данным CTS прирост трафика на этой магистрали составил 148%. Для снижения нагрузки разработан план по изменению организации дорожного движения, были приняты необходимые меры, и значительной перегрузки и каких-либо проблем с движением на Тауелсиздик не возникло.

"Открытие нового моста оказало значительное влияние и на мост по улице Улы Дала. По нему транспортная нагрузка сократилась на 40%. Люди выбирают более короткий путь для проезда". Роман Чмир

По информации акимата Астаны, новый мост позволил разгрузить улицу Сарайшык, снять с нее и с моста до 15% транспортного потока. По проспекту Мангилик ел на участке от Улы Дала и Керей Жанибек хандар наблюдается снижение интенсивности в среднем на 19% в сутки. Также наблюдается снижение интенсивности в утренние часы пик на 14%, в вечерние часы пик - на 5,5%.

Снизилась нагрузка на Мангилик ел и в северной ее части, где она проходит через квартал правительственных зданий. На указанном проспекте от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Кунаева в северном направлении (в сторону старого города) наблюдается снижение интенсивности в вечерние часы пик на 11,8%, в южном направлении – на 8,2%. Также наблюдается снижение интенсивности в утренние часы пик на 21,2% в южном направлении.

Новый мост принимает транспортный поток, обеспечивая связь между густонаселенными районами города. По обеим сторонам от проезжей части по мосту идут велосипедные дорожки и тротуары для пешеходов. Благоустройство на мосту и прилегающей территории будет завершен весной 2024 года.

О других мостах столицы - необычных, красивых и загадочных читайте в материале наших коллег.