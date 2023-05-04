Какие документы подписали Токаев и Рахмон

4 мая 2023 года по завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

1. Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

2. Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.

3. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;

4. Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);

5. Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;

6. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 гг.;

7. Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 гг.;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан;

9. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 гг.

Также Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Астане с визитом президенту Таджикистана Эмомали Рахмону высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".

В ходе церемонии глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги общенационального лидера таджикского народа, дальновидная политика которого способствовала динамичному развитию Таджикистана и обеспечила благополучие его соотечественников.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана также подчеркнул вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана:

"Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран".

В свою очередь Эмомали Рахмон выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение награды, отметив, что принимает ее как символ многовековой дружбы таджикского и казахского народов:

"Воспринимаю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений дружбы и сотрудничества. Уверен, мы и далее будем совместно прилагать неустанные усилия для всестороннего углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана во благо наших народов".

Фото: akorda.kz

Новость по теме Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали исторический для Казахстана и Таджикистана документ – декларацию о союзническом взаимодействии.