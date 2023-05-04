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В Казахстане вырастут цены на сигареты с 1 июля

В Казахстане вырастут цены на сигареты с 1 июля Фото: unsplash
Министерство финансов подготовило изменения в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

  • 710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;
  • 770 тенге с 1 января 2024 года.

Как поясняется, причинами увеличения минимальных розничных цен на табачные изделия являются:

  • увеличение ставок акцизов в 2023-2024 годы на 14%;
  • увеличение стоимости импортируемого сырья и материалов в среднем на 20%;
  • значительное осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий;
  • рост инфляции в 2022 году до 20,3%.

Также цены на сигареты повышают в рамках сокращения распространения и употребления табака и табакокурения.

Предусматривается, что приказ введут в действие с 1 июля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 мая.

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