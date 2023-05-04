Паук поселился в ухе китаянки

40-летняя женщина из Китая обратилась за помощью к медикам из-за постоянного шума в правом ухе. Специалисты обнаружили там паука. К счастью, он оказался неядовитым, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Daily Star, специалист осмотрел слуховой проход и понял, что там находится инородный предмет.

После более тщательного осмотра доктор обнаружил шелковую паутину, за которой находился паук.

Отмечается, что паук был неядовитым, поэтому женщина отделалась лишь незначительными повреждениями.

Также сказано, что женщине посоветовали более тщательно следить за уборкой в доме.

В заключении медики призвали всех сразу же обращаться в клинику при подозрении на наличие инородных предметов в теле.