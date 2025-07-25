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Мир

Паук забрался в ухо россиянки во время прогулки у реки

паук заполз в ухо женщине и сплел паутину, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 22:26 Фото: pixabay
В Чишминском районе Уфы паук заполз к женщине в ухо, когда она прогуливалась вдоль реки, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "Новости. Уфа Башкоркостан", поняла это пострадавшая только через неделю.

"Паук заполз ей в ухо во время прогулки вдоль реки в Чишминском районе. Женщина подумала, что это мошка, попыталась вытащить, и он перестал шевелиться в ухе. А через неделю зашуршал, обживаться, видимо, стал, будил ее по ночам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге женщина пошла к ЛОРу, и тот вытащил из ее уха живого паука, который уже успел сплести там себе паутину.

Ранее в центре Актау заметили ядовитого каракурта.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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