Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские теннисистки прошли в полуфинал отбора юниорского ЧМ-2023

Теннис Отбор ЧМ-2023 Фото: ktf.kz
4 мая юниорская сборная Казахстана начала с победы матчи стадии плей-офф квалификационного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2023, которые в эти дни проходят на грунтовых площадках Шымкента. Благодаря этому успеху хозяйки турнира вышли в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Всего на стадии плей-офф казахстанкам предстоит сыграть три поединка, и все очень важны для выполнения главной задачи – попасть в финальную часть мирового первенства. И первую часть этого вопроса подопечные Ярославы Шведовой успешно решили, обыграв представителей Китайского Тайбея – 2:0. Победа далась в непростых условиях, противостояние команд сопровождалось сильным ветром, погода была на стороне казахстанок.  


Сначала Анастасия Крымкова одержала волевую победу над Ю Нинг Цай со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Затем Полина Слепцова разгромила Ли Я Чу – 6:0, 6:2. Таким образом, казахстанская дружина 5 мая сыграет в полуфинале отбора юниорского командного чемпионата мира. Соперниками будут теннисистки из Австралии, которые обыграли Гонконг – 2:0.

Теннис Отбор ЧМ-2023

Фото: ktf.kz

В случае успеха в матче с представителями Зеленого континента казахстанские девушки гарантируют себе путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг-2023.  

Читайте также

Казахстанцы лидируют на ЧМ-2023 по панкратиону в Ташкенте

Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год

Первый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" пройдет 4 мая

Куандык Шынасилов
Шведова Ярослава
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления