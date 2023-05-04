Казахстанские теннисистки прошли в полуфинал отбора юниорского ЧМ-2023

4 мая юниорская сборная Казахстана начала с победы матчи стадии плей-офф квалификационного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2023, которые в эти дни проходят на грунтовых площадках Шымкента. Благодаря этому успеху хозяйки турнира вышли в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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Всего на стадии плей-офф казахстанкам предстоит сыграть три поединка, и все очень важны для выполнения главной задачи – попасть в финальную часть мирового первенства. И первую часть этого вопроса подопечные Ярославы Шведовой успешно решили, обыграв представителей Китайского Тайбея – 2:0. Победа далась в непростых условиях, противостояние команд сопровождалось сильным ветром, погода была на стороне казахстанок.





Сначала Анастасия Крымкова одержала волевую победу над Ю Нинг Цай со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Затем Полина Слепцова разгромила Ли Я Чу – 6:0, 6:2. Таким образом, казахстанская дружина 5 мая сыграет в полуфинале отбора юниорского командного чемпионата мира. Соперниками будут теннисистки из Австралии, которые обыграли Гонконг – 2:0.





Фото: ktf.kz

В случае успеха в матче с представителями Зеленого континента казахстанские девушки гарантируют себе путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг-2023.

