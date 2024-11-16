Зарина Дияс победила в первом матче сборной Казахстана с Республикой Корея в Кубке Билли Джин Кинг

С победы Зарины Дияс начался в Астане матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Первыми на корт в поединке одиночного разряда вышли казахстанская теннисистка Зарина Дияс, занимающая 383-е место в рейтинге WTA, и 314-я ракетка мира Да Ён Бак.

Соперницы провели на корте 2 часа и 52 минуты. Спустя три сета он завершился победой Дияс со счетом 3:6, 6:3, 7:6.

Следующим должно пройти противостояние шестого номера мирового рейтинга Елены Рыбакиной и Со Хён Пак.

Напомним, во второй игровой день, 17 ноября, в воскресенье, в 12:00 противостояние откроют Елена Рыбакина – Да Ён Бэк. Затем Зарина Дияс должна сыграть с Сон Хён Пак. В заключительной парной игре (если она понадобится) будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева – Ку Ен Ву/Дабин Ким.

Ранее Елена Рыбакина и другие казахстанские теннисистки провели автограф-сессию и мастер-класс для юных игроков.