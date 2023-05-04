В США мужчина получит 13 млн долларов компенсации за 32 года в тюрьме

Мужчина провел 32 года в тюрьме за преступление, которого он не совершал. Его обвинили в поджоге и убийстве в результате пожара, при котором погибли восемь человек, включая пять детей, сообщает Zakon.kz.

Виктора Розарио арестовали в возрасте 24 лет в 1982 году за пожар в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. Приговор отменили в 2014 году, когда апелляционный суд пришел к выводу о том, что из него "выбили" признательные показания.

3 мая, после объявления об урегулировании дела, Розарио заявил, что для него "начинается новая глава в жизни".

"Ничто и никогда не сможет компенсировать те годы, которые у меня отняли, и я прошу систему уголовного правосудия, университеты, подготовить адвокатов, прокуроров и следователей, чтобы они сделали все возможное, чтобы то, что случилось со мной, не стало будущим еще одного ошибочно осужденного человека". Виктор Розарио

Юридическая команда Розарио утверждала, что в день пожара он находился в доме, пытаясь спасти людей. По словам его адвокатов, перед тем как Розарио приговорили к восьми одновременным пожизненным заключениям, полиция принуждала его к признанию вины.

Один из этих адвокатов, Марк Лоеви-Рейз, заявил, что в отношении его подзащитного не было никаких вещественных доказательств, однако следователи вынесли решение всего через пару часов после пожара.

Адвокат заявил, что Виктора Розарио заставили признаться, не давая ему спать всю ночь. Это произошло в шоковый для мужчины момент, так как "он слышал крики детей". Допрос длился всю ночь, в конце ему дали бумажку для подписи. Из-за языкового барьера Розарио подумал, что ему дали бумагу, с помощью которой его отпустят домой.