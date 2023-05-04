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Заморозки в Алматы отступают, возвращается тепло

Заморозки отступают, возвращается тепло в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики рассказали, когда в Алматы отступят заморозки, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидрмет" предоставили прогноз погоды в городе на ближайшие три дня. 

5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на поверхности почвы заморозки -1-3°С, днем +12+14°С.

6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.

7 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

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