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События

Заморозки и дожди не отступают: какая погода ждет казахстанцев 28 мая

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 18:13 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 28 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточную часть Казахстана – пройдут дожди с грозами.

"На остальной терриории РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без сущетвенных осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

Ночью на юге, востоке области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-3 градуса.

На востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Атырауской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, юго-востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области и области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды с 28 по 30 мая 2025 года в трех крупнейших городах страны. По данным специалистов, все три дня в Шымкенте будут идти дожди с грозами. Жителям Астаны и Алматы повезет чуть больше. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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