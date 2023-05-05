Чего хотят мужчины: интересные варианты подарков на 7 мая

7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. По сложившейся традиции в этот день женская половина поздравляет и дарит подарки своим мужчинам. И если вы еще не определились с презентом, то обязательно прочитайте подборку Zakon.kz.

В этот весенний день, ровно 31 год назад, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. В 2012 году 7 мая стал государственным праздником в Казахстане.

Чтобы помочь дамам определиться с подарком на 7 мая, на странице в Telegram мы провели небольшой опрос среди мужчин. Подписчикам нужно было ответить всего на вопрос: "Что бы вы хотели получить в этот праздник", выбрав понравившийся вариант из семи предложенных. Если же кому-то не пришелся по душе наш вариант, то он мог указать его в комментарии.

Участие в опросе приняли чуть больше 4900 человек, но и этого достаточно, чтобы сделать определенные выводы.

Результаты:

Как бы это забавно ни звучало, но 8% хотели бы получить в подарок те самые приятные мелочи в виде носков, пены и бритвы.

9% выбрали набор инструментов;

6% захотели в подарок мини-дрон;

18% – новую игровую приставку PlayStation;

11% – абонемент в спортзал;

7% – аксессуары для авто;

31% ответили, что просто хотели бы приятно провести вечер за вкусным ужином;

10% написали свой вариант в комментариях. Мы выбрали самые интересные из них:

отказ от подарка женщинам на 8 марта;

подарок своими руками;

спининг, болгарка;

парфюм.

Фото: freepik

Но все же, чтобы не ошибиться в выборе презента, нужно учесть все до мелочей: возраст, профессию, увлечения мужчины, а также степень знакомства. Поэтому предлагаем еще несколько интересных вариантов.

Если ваш мужчина любит экстремальные виды отдыха, то вы можете подарить сертификат на прыжок с парашютом или же полет на параплане. Однако постарайтесь заранее узнать, как к "воздушной прогулке" относится ваш мужчина.

Любителям отдыха на природе можно приобрести палатку или спальный мешок, рыбацкие принадлежности, раскладные стулья и стол, портативную колонку, походную гитару.

В качестве недорого подарка можно выбрать удобные тапочки, халат или же шарф. Такие презенты никогда не бывают лишним.

Солидно и стильно будут смотреться подарки из натуральной кожи. К примеру, обложки для документов, визитницы, кошельки и ремни. А если вы располагаете достаточной суммой, то можно подарить путешествие в новую страну.

Как правило, мужчины к своему празднику относятся менее серьезно, чем женщины к 8 Марта. И на вопрос о том, что подарить, многие, скорее всего, ответят: "ничего не нужно". Однако в любом случае даже небольшой презент однозначно порадует любого мужчину в этот день.