Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане на День защитника Отечества 7 мая 2024 года.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе, востоке и юге республики.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, в большинстве областей страны сохраняется неустойчивая погода – пройдут дожди с грозами, на юго-западе страны – сильный дождь, град... По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке – туман". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что ночью на востоке Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке Карагандинской, Абайской областей ожидаются заморозки -1-3°С, на востоке на поверхности почвы Северо-Казахстанской области – заморозки -1°С.

"На западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, в центре Улытауской, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность, на западе Туркестанской, на юге Абайской областей ожидается высокая пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что синоптики обрадовали казахстанцев перед праздниками. Из прогноза погоды на праздничные дни – с 7 по 9 мая 2024 года, следует, что в Казахстан придет долгожданное тепло. Подробнее об этом здесь.