85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына

В Караганде 85-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве 50-летнего сына, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, 26 апреля в одной из квартир по ул. Ермекова с признаками насильственной смерти обнаружен тело мужчины. Также отмечено, что рядом находилась в неадекватном состоянии его 85-летняя мать, владелица квартиры.

"Мать и сын состоят на учетах областном психо-неврологическом диспансере. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство). В настоящее время проводятся следственные мероприятия". Пресс-служба ДП Карагандинской области

"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – добавили в полиции.