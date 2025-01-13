Семейная драма разыгралась в Шымкенте: сына подозревают в убийстве и поджоге матери

В Шымкенте расследуют убийство женщины. Подозреваемый – ее собственный сын, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранительных органов, 12 января ночью поступило сообщение о возгорании на территории частного жилого дома. На месте происшествия обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

"По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта. Подозреваемый задержан и взят под стражу", — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Между тем, в Алматы в конце декабря 2024 года в одном из густонаселенных районов города произошла кровавая потасовка. Ссора, переросшая в поножовщину, произошла между двумя знакомыми.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В ночь на 12 января 2025 года в Алматы рядом с гостиницей "Казахстан" произошло вооруженное ограбление. Жертвой стала молодая девушка, у которой двое вооруженных ножом мужчин отобрали телефон.

Широкий общественный резонанс вызвало нападение на жителей ЖК в их квартире в Алматы. 20 декабря 2024 года неизвестный под видом электрика проник в квартиру и начал стрелять по хозяевам. 7 января 2025 года в полиции рассказали о задержании подозреваемого.