#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.81
542.72
5.16
Общество

Семейная драма разыгралась в Шымкенте: сына подозревают в убийстве и поджоге матери

убийство, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:26 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Шымкенте расследуют убийство женщины. Подозреваемый – ее собственный сын, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранительных органов, 12 января ночью поступило сообщение о возгорании на территории частного жилого дома. На месте происшествия обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

"По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта. Подозреваемый задержан и взят под стражу", — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Между тем, в Алматы в конце декабря 2024 года в одном из густонаселенных районов города произошла кровавая потасовка. Ссора, переросшая в поножовщину, произошла между двумя знакомыми.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В ночь на 12 января 2025 года в Алматы рядом с гостиницей "Казахстан" произошло вооруженное ограбление. Жертвой стала молодая девушка, у которой двое вооруженных ножом мужчин отобрали телефон.

Широкий общественный резонанс вызвало нападение на жителей ЖК в их квартире в Алматы. 20 декабря 2024 года неизвестный под видом электрика проник в квартиру и начал стрелять по хозяевам. 7 января 2025 года в полиции рассказали о задержании подозреваемого.

Карина Адильбекова
Поделиться новостью
Читайте также
Поведение водителя автобуса в Алматы вызвало бурную реакцию общества
Общество
13:13, Сегодня
Поведение водителя автобуса в Алматы вызвало бурную реакцию общества
Новые схемы мошенников: как обманывают казахстанцев при помощи известного маркетплейса
Общество
13:04, Сегодня
Новые схемы мошенников: как обманывают казахстанцев при помощи известного маркетплейса
Личная неприязнь довела казахстанку до штрафа в почти полмиллиона тенге
Общество
12:42, Сегодня
Личная неприязнь довела казахстанку до штрафа в почти полмиллиона тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: