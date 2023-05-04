Три водителя устроили беспредел на дорогах Кызылорды

В Кызылорде три автомобиля нарушили правила ДТП, сообщает Zakon.kz.

2 мая около 22:50 на перекрестке центральных улиц Кызылорды три автомобиля, направлявшиеся в поселок Тасбогет, нарушив ПДД, создали пробки. Данное правонарушение зафиксировано на видеокамерах ЦОУ.



Сотрудниками полиции на месте происшествия составлены административные протоколы в отношении водителей трех автомашин.

"В отношении водителя ВАЗ-2107 составлены протоколы по части 5 статьи 596 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", по части 1 статьи 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения". Собранные материалы направлены в суд", – сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области.

В отношении водителя Mercedes составлен протокол по ч. 1 ст. 615 "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".





"В отношении водителя BMW составлены протоколы по ч. 1 ст. 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" и по ч. 1 ст. 615 "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения"", – рассказали в пресс-службе.

Ранее три водителя Lada устроили беспредел на дорогах Алматы.