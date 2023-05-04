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В Алматы расширят список бесплатных лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении

В Алматы расширят список бесплатных лекарств для отдельных категорий граждан Фото: pixabay
Подготовлено решение маслихата города Алматы, которым вносятся изменения в решение о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, лечебных спецпродуктов, отдельным категориям граждан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в раздел "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", которые предоставляются отдельным категориям граждан, находящимся на амбулаторном лечении добавлены следующие препараты:

  • Тоцилизумаб – для лечения синдрома дуги аорты (Такаясу);
  • Азацитидин – для лечения миелодисплатического синдрома:
  • Эверолимус – для лечения туберозного склероза;
  • Инфликсимаб – для лечения болезни Крона;
  • Финлепсин ретард – при лечении симтоматической фокальной эпилепсии с фокальными приступами с нарушением сознания и билатеральными тонико–клоническими приступами.
  • Денозумаб – при остеопорозе;
  • Экулизумаб – при пароксизмальной ночной гемоглобинурии;
  • Леветирацетам – при криптогенной фокальной эпилепсии;
  • Анакинра – при болезни Стилла;
  • Цитруллина малат, Убидекаренон – при синдроме MELAS.

Как пояснили в Управлении общественного здравоохранения Алматы, проект решения маслихата разработан в связи с тем, что местные представительные органы принимают решение о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно или на льготных условиях.

Проект решения разработан в связи с поступившими ходатайствами о выделении для указанных выше категорий заболеваний.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 22 мая.

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