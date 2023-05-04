В Алматы расширят список бесплатных лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении

Подготовлено решение маслихата города Алматы, которым вносятся изменения в решение о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, лечебных спецпродуктов, отдельным категориям граждан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в раздел "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", которые предоставляются отдельным категориям граждан, находящимся на амбулаторном лечении добавлены следующие препараты:

Тоцилизумаб – для лечения синдрома дуги аорты (Такаясу);

Азацитидин – для лечения миелодисплатического синдрома:

Эверолимус – для лечения туберозного склероза;

Инфликсимаб – для лечения болезни Крона;

Финлепсин ретард – при лечении симтоматической фокальной эпилепсии с фокальными приступами с нарушением сознания и билатеральными тонико–клоническими приступами.

Денозумаб – при остеопорозе;

Экулизумаб – при пароксизмальной ночной гемоглобинурии;

Леветирацетам – при криптогенной фокальной эпилепсии;

Анакинра – при болезни Стилла;

Цитруллина малат, Убидекаренон – при синдроме MELAS.

Как пояснили в Управлении общественного здравоохранения Алматы, проект решения маслихата разработан в связи с тем, что местные представительные органы принимают решение о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно или на льготных условиях.

Проект решения разработан в связи с поступившими ходатайствами о выделении для указанных выше категорий заболеваний.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 22 мая.