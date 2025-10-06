Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября

Фото: pexels

С 6 октября 2025 года вступило в силу решение очередной XXXIV сессии маслихата города Алматы о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств отдельным категориям граждан бесплатно, сообщает Zakon.kz.

В частности, в приложении к указанному решению раздел "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" дополнен строками: Бронхиальная астма – Тезепелумаб;

Псориатическая артропатия – Гуселькумаб;

Гипофосфатемический рахит – Буросомаб;

Ювенильный идиопатический артрит – Тофацитиниб;

Болезнь крона – Ведолизумаб;

Рассеянный склероз – Офатумумаб;

Прогрессирующий системный склероз, системная склеродермия – Ритуксимаб;

Рак щитовидной железы – Селперкатиниб;

Рак легкого – Селперкатиниб;

Множественная миелома – Помалидомид. Указанное решение было принято 19 сентября 2025 года и вступило в силу с 6 октября 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: