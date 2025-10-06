Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября
Фото: pexels
С 6 октября 2025 года вступило в силу решение очередной XXXIV сессии маслихата города Алматы о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств отдельным категориям граждан бесплатно, сообщает Zakon.kz.
В частности, в приложении к указанному решению раздел "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" дополнен строками:
- Бронхиальная астма – Тезепелумаб;
- Псориатическая артропатия – Гуселькумаб;
- Гипофосфатемический рахит – Буросомаб;
- Ювенильный идиопатический артрит – Тофацитиниб;
- Болезнь крона – Ведолизумаб;
- Рассеянный склероз – Офатумумаб;
- Прогрессирующий системный склероз, системная склеродермия – Ритуксимаб;
- Рак щитовидной железы – Селперкатиниб;
- Рак легкого – Селперкатиниб;
- Множественная миелома – Помалидомид.
Указанное решение было принято 19 сентября 2025 года и вступило в силу с 6 октября 2025 года.
