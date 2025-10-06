#АЭС в Казахстане
Право

Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:13 Фото: pexels
С 6 октября 2025 года вступило в силу решение очередной XXXIV сессии маслихата города Алматы о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств отдельным категориям граждан бесплатно, сообщает Zakon.kz.

В частности, в приложении к указанному решению раздел "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" дополнен строками:

  • Бронхиальная астма – Тезепелумаб;
  • Псориатическая артропатия – Гуселькумаб;
  • Гипофосфатемический рахит – Буросомаб;
  • Ювенильный идиопатический артрит – Тофацитиниб;
  • Болезнь крона – Ведолизумаб;
  • Рассеянный склероз – Офатумумаб;
  • Прогрессирующий системный склероз, системная склеродермия – Ритуксимаб;
  • Рак щитовидной железы – Селперкатиниб;
  • Рак легкого – Селперкатиниб;
  • Множественная миелома – Помалидомид. 

Указанное решение было принято 19 сентября 2025 года и вступило в силу с 6 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
