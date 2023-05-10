Многоликий энтеровирус: педиатр рассказал, как распознать заболевание

Энтеровирусные инфекции – группа заболеваний, которые вызваны энтеровирусами и встречаются только у человека. О том, как распознать у ребенка инфекционное заболевание, чем оно опасно и в каком случае нужно неотложно вызывать врача, рассказала Zakon.kz педиатр Жанар Жузжасаркызы.

По словам медика, заболевания, вызванные энтеровирусной инфекцией, могут протекать в легкой или осложненной форме, и даже приводить к потенциально смертельным осложнениям, таким как полиомиелит, менингит и энцефалит.

"Ежегодно среди общего количества больных энтеровирусной инфекцией удельный вес детей составляет 80-90%. Из них половина случаев заболевания приходится на детей младшего возраста. Взрослые и дети старшего возраста заболевают реже, что объясняется наличием у них иммунитета". Врач-педиатр городской поликлиники N26 Алматы Жанар Жузжасаркызы

Педиатр отметила, что заболевания, вызванные энтеровирусом, считаются сезонными. Вспышки чаще всего наблюдаются в летне-осенний период, особенно в мае и августе.

Жанар Жузжасаркызы пояснила, что инфекция передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле с капельками слюны от больного ребенка к здоровому и при несоблюдении правил личной гигиены. Чаще всего заражение происходит через воду, при употреблении сырой (некипяченой) воды. Также возможно заражение детей через игрушки, если дети их берут в рот.

"Заболевание начинается остро – с повышения температуры тела до 38-39ºС. При ее повышении ребенок ощущает слабость, сонливость, может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. Через день заболевания у ребенка появляется сыпь (энтеровирусная экзантема), в основном на лице и туловище, реже в конечностях. Также увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы, так как в них происходит размножение вирусов. Энтеровирусы могут поражать центральную и периферическую нервные системы, слизистую ротоглотки, слизистую глаз, кожу, мышцы, сердце, слизистую кишечника, печень, а у мальчиков возможно поражение яичек". Врач педиатр городской поликлиники N26 Алматы Жанар Жузжасаркызы

По словам врача, после перенесенной энтеровирусной инфекции у детей формируется типоспецифический иммунитет к тому серологическому типу вируса, которым было вызвано заболевание.

Специалист также рассказала о лечении таких болезней. По ее словам, его проводят симптоматически в зависимости от проявлений инфекции.

"Показанием к госпитализации является наличие поражения нервной системы, сердца, высокой температуры, которая долго не поддается снижению при использовании жаропонижающих средств. При таких симптомах ребенку необходим постельный режим на весь период повышения температуры тела. Питание должно быть легким, богатым белками. Необходимо достаточное количество жидкости: кипяченая вода, минеральная вода без газов, компоты, соки, морсы". Врач-педиатр городской поликлиники N26 Алматы Жанар Жузжасаркызы

Также врач остановилась на мерах профилактики энтеровирусной инфекции:

Соблюдать элементарные правила личной гигиены. Фактор "грязных рук" является одним из основных в передаче возбудителей энтеровирусной инфекции среди детей.

Не забывать обрабатывать мыльным раствором или горячей водой предметы, с которыми контактирует ребенок; регулярно мыть детские игрушки.

На улице периодически протирать ребенку руки гигиеническими салфетками с антисептической пропиткой.

Все фрукты, овощи и ягоды тщательно мыть под проточной водой. Ни в коем случае не употреблять в пищу немытые или плохо очищенные фрукты и овощи.

Все продукты покупать только в местах, где есть охлаждаемые прилавки или холодильное оборудование.

Для питья использовать только кипяченую воду.

Не купаться в водоемах, вода в которых не соответствует основным показателям безопасности; при купании в водоемах избегать заглатывание воды, а после купания – принимать душ.

Чаще проветривать помещение, избегать места скопления народа.

В целом, специалист рекомендует не заниматься самолечением и при первых симптомах сразу же обращаться к медикам.