Медики рассказали, как не спутать ОРВИ или отит с менингитом

Российский врач-педиатр Кристина Мулюкова рассказала, по каким симптомам можно узнать возникший у человека менингит, сообщает Zakon.kz.

Как отметила медик в беседе с RT, менингит очень коварен и на начальной стадии его легко спутать с отитом или ОРВИ, поскольку симптомы заболеваний отчасти похожи.

"Проявляться менингит может разнообразно: от обычного насморка до тотального поражения всех органов. В 80% случаев все начинается как стандартная ОРВИ: растет температура, появляются насморк и боль в горле, беспокоят слабость и головная боль", – объяснила педиатр.

По ее словам, к отличительным признакам менингита относятся очень высокая температура, тошнота и рвота, сильная головная боль, светобоязнь, спутанность сознания и невозможность согнуть шею, подтянуть подбородок к груди – это происходит из-за повышенного тонуса мышц.

По ее словам, заболевший менингитом ребенок утратит активность, станет раздражительным, будет отказываться от еды, его могут беспокоить судороги, большой родничок может набухнуть. Еще один важный признак менингита – высыпания на коже в виде мелких кровоподтеков в форме звездочек.



Она добавила, что лучший способ предотвратить развитие менингита – прививка.

Врач также развенчала миф о том, что менингит можно подхватить, если ходить без шапки или есть мороженое на улице.

"Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Также болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще всего возбудителем менингита становятся бактерии: менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Менингитом можно заболеть, если вступить в контакт с больным человеком. Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого", – уточнила Мулюкова.

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