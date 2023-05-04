Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанца приговорили к 13 годам тюрьмы за поджог военкомата в Омске

суд приговорил казахстанца к 13 годам Фото: pixabay
Как установил российский суд, Ансаган Молдахметов согласился совершить преступление за 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Жителя Казахстана, который в мае 2022 года со своим знакомым поджег с помощью зажигательной смеси здание военного комиссариата в Омске, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания Ансаган Молдахметов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ "Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба", и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме".Ирина Руснак

Суд установил, что в мае 2022 года осужденный в мессенджере Telegram получил от анонимного пользователя предложение за 6 млн тенге "поджечь здание военного комиссариата для дестабилизации деятельности органов власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции в Украине".

По данным следствия, мужчина и его знакомый Сеил Муратулы прибыли в Омск и изготовили по предоставленной заказчиком инструкции бутылки с зажигательной смесью. Ночью они подожгли здание военного комиссариата по Центральному и Советскому округа и скрылись. Молдахметова задержали в результате скоординированных действий УФСБ и УМВД России по Омской области, УФСБ России по Челябинской области, погрануправления ФСБ России по Омской и Челябинской областям при попытке въезда с территории Казахстана в Россию. Его подельника объявили в межгосударственный розыск. 

Читайте также

Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения

Наследие степей: какие породы лошадей должен знать каждый казахстанец

"Чем дольше бой, тем меньше шансов у Сехудо" - Фараби Давлетчин дал прогноз на UFC 288

Данияр Кунафин
Россия Омск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления