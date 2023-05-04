Казахстанца приговорили к 13 годам тюрьмы за поджог военкомата в Омске

Как установил российский суд, Ансаган Молдахметов согласился совершить преступление за 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Жителя Казахстана, который в мае 2022 года со своим знакомым поджег с помощью зажигательной смеси здание военного комиссариата в Омске, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.



"Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания Ансаган Молдахметов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ "Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба", и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме". Ирина Руснак

Суд установил, что в мае 2022 года осужденный в мессенджере Telegram получил от анонимного пользователя предложение за 6 млн тенге "поджечь здание военного комиссариата для дестабилизации деятельности органов власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции в Украине".

По данным следствия, мужчина и его знакомый Сеил Муратулы прибыли в Омск и изготовили по предоставленной заказчиком инструкции бутылки с зажигательной смесью. Ночью они подожгли здание военного комиссариата по Центральному и Советскому округа и скрылись. Молдахметова задержали в результате скоординированных действий УФСБ и УМВД России по Омской области, УФСБ России по Челябинской области, погрануправления ФСБ России по Омской и Челябинской областям при попытке въезда с территории Казахстана в Россию. Его подельника объявили в межгосударственный розыск.