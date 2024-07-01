Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двух казахстанцев в России приговорили к 13 годам за диверсию

Двух казахстанцев в России приговорили к 13 годам за диверсию, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 17:39 Фото: freepik
Московский суд приговорил граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам лишения свободы по обвинению в диверсии на железной дороге, передает Zakon.kz.

Их признали виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 ("Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, говорится в сообщении Московского городского суда.

Абрам проведет в тюрьме первые четыре года, Бурдилов – пять лет. Оставшуюся часть срока осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.


Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 17:39
Информацию о смерти казахстанцев, готовивших теракт в Москве, расследует КНБ
, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 17:39

Задержаны они были 22 июня 2023 года. Другие подробности дела не разглашаются. Абрам и Бурдилов намерены обжаловать приговор.

Гражданский иск ОАО "Российские железные дороги" удовлетворен в полном объеме, добавили в суде.

Ранее житель российского Шадринска получил срок за посылку с анаболическими стероидами из Казахстана.

Читайте также

Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения
Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения
Константин Вноровский
Россия Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: