Двух казахстанцев в России приговорили к 13 годам за диверсию

Московский суд приговорил граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам лишения свободы по обвинению в диверсии на железной дороге, передает Zakon.kz.

Их признали виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 ("Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, говорится в сообщении Московского городского суда.

Абрам проведет в тюрьме первые четыре года, Бурдилов – пять лет. Оставшуюся часть срока осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.





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Задержаны они были 22 июня 2023 года. Другие подробности дела не разглашаются. Абрам и Бурдилов намерены обжаловать приговор.

Гражданский иск ОАО "Российские железные дороги" удовлетворен в полном объеме, добавили в суде.

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