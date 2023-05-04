Смерть в воде: почему в озерах гибнет рыба и как с этим бороться

В Карагандинской области массово погибла рыба. Общий вес собранных тушек составил 32 килограмма. Причины выяснят в лаборатории, предварительная версия – низкая концентрация кислорода в воде. Корреспонденты Zakon.kz выясняли, были ли в стране похожие случаи и как их предотвращают.

В Карагандинской области рыба погибала и ранее. Заместитель руководителя Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Бекзат Махажанов рассказал, где в последние годы происходили аналогичные случаи, почему это случается и что в такой ситуации делают службы.

Он сообщил, что в Нура-Сарысуском бассейне крупных водоемов нет. Основные реки – Нура и Сарысу. Также есть водохранилища и озера, но и они небольшие.

"Есть также пересыхающие водоемы на нашем балансе, которые наполняются за счет талых вод. Когда паводок хорошо проходит, некоторые водоемы и водохранилища стараются наши государственные органы, в том числе водная инспекция, Управление природных ресурсов, наполнить за счет талых вод. Чтобы завтра люди пользовались этой водой для орошения и тому подобного", – объясняет Бекзат Махажанов.

По его словам, уровень воды в озере Жартас, где накануне случилось несчастье, значительно упал, скорее всего, потому, что весной в области не было сильного паводка, и вода отошла от берега на 4-5 метров. Рыба могла погибнуть из-за маловодия и нехватки кислорода.

Он рассказал, что в прошлом году такой же случай был в Каркаралинском районе рядом с озером Карасор. Тогда погибла молодь.

"Тот водоем резервный, ни за кем не закреплен. Там была нехватка кислорода. Если водоем резервный, не имеющий природопользователя, то охрану обеспечивают местные исполнительные органы. Они должны от браконьеров охранять и проводить противозаморные мероприятия", – рассказал Махажанов.

На закрепленных водоемах эту работу должны проводить пользователи. На озере Жартас есть такая организация – это одно из крестьянских хозяйств.

Еще один похожий случай был совсем недавно, в десятых числах апреля. Тогда на разливах реки Кульса в Бухаржырауском районе тоже погибла рыба.

"В прошлом году от реки отошел разлив во время паводка. Река разлилась, и вдоль трассы образовались так называемые разливы. Вода прошла под дорогой через трубу вместе с мальками. Там работы противозаморные не проводили. Также произошла нехватка кислорода и молодняк погиб", – пояснил Махажанов.

По словам специалиста, нехватка кислорода – это основная причина массовой гибели в водоемах Карагандинской области. Конечно, возможны и другие причины, но в последние годы в области их не было. Например, может быть загрязнение сточными водами, фекальными водами или водами промышленных предприятий.

Кызылординская область: мало кислорода

В Кызылординской области последний случай массового мора рыбы зафиксировали в конце февраля 2022 года в водозаборном канале Сагынбай, соединяющем реку Сырдарья с водоемом "Карашаланский" в Аральском районе. Тогда в канале пришлось бурить лунки, в которых нашли погибшую молодь плотвы, леща, белорыбицы. Собрали 975,2 кг тушек.

При замере выяснилось, что содержание растворенного кислорода в воде канала составило 3,5 мг/дм³, что, по словам специалистов, очень мало и могло стать причиной мора.

После этого во льду пробурили еще новые лунки – для обогащения воды кислородом.

Общая протяженность канала Сагынбай, в котором случился мор рыб, – около 1,2 км, ширина – 16 метров, а средняя глубина составляет 2,5 метра.

В Кызылординской области действует региональная программа по развитию рыбного хозяйства. Она долгосрочная, рассчитана до 2030 года и ежегодно на нее выделяется более миллиарда тенге. Но Сырдарья – единственная проходящая по всей территории области крупная река. Если она не будет полноводной, то не будет достаточно воды и в сотнях мелких озер и каналах. И случаи массового мора рыб при таком положении вещей могут повторяться.

Заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции Жанкожа Сапаров рассказал, что для предотвращения подобных случаев собственникам водоемов рекомендуют в зимние месяцы пробуривать лунки для поступления через них под лед воздуха.

Костанайская область: вода уходит

Костанайская область занимает первое место среди областей по площади водоемов – здесь их около 8 тыс., от рек до искусственных прудов. При этом 90% водоемов считаются "замороопасными", то есть такими, где есть опасность гибели рыбы. И это одна из главных проблем региона. А замороопасные они потому, что средняя глубина всего от полутора до двух метров.

В последние три года проблем рыбоводам добавляет засушливое лето и маловодье, что сказывается на уровне воды. Плюс к этому суровые зимы, когда толщина льда на некоторых водоемах достигает одного и метра и более.

Руководитель отдела рыбного и охотничьего хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Амангельды Исмаилов рассказал, что в области несколько лет подряд выпадает мало осадков, что сильно сказывается на уровне воды.

"К примеру, в 2022 году многие малые водоемы высохли, а большие сократились в диаметре на несколько сотен метров. Это также может способствовать гибели рыбы и других водных животных", – пояснил Амангельды Исмаилов.

Руководитель "Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства" Серик Бейсимбаев говорит, что главной причиной заморов рыбы в регионе являются сильные морозы и маловодье. По его словам, водоемы сильно промерзают, во многих остается 30-40 сантиметров воды, и в таких условиях рыба задыхается.

На закрепленных водоемах, которые арендуют местные предприниматели, зимой бурят лунки и делают проруби. Некоторые в эти лунки даже закачивают кислород из баллонов. Хотя занятие это и затратное, но результативное.

Аналогичные работы ведут и на резервных водоемах, но не так активно и массово – здесь на добровольной основе трудятся местные рыбаки, специалисты инспекций и активисты.

"Этой зимой для аэрации водоемов региона было вырублено 1254 майн, установлено 2799 камышовых снопов, а также пробурено более 45 тысяч лунок. Удалось прокачать порядка 250 кубометров воды. Работа велась, но невозможно охватить все водоемы", – сообщили в Управлении природных ресурсов.

В ведомстве утверждают, что без таких работ мертвой рыбы было бы в десятки раз больше.

По официальным данным, на 4 мая в области зафиксировано три факта гибели молоди карася. Причем все случаи на резервных водоемах. Первый – в начале апреля на озере возле села Озерное Костанайского района. Там собрали 25 кг погибшей рыбы. В остальных случаях замор был более масштабным. На озере Коровье возле села Заречное в том же районе, по последним подсчетам специалистов, погибло 680 килограмм карася.

"В данном озере погибла только мелкая молодая рыба. И мы полагаем, что в нем еще остались более взрослые особи, потому что карась зимой зарывается в песок и так зимует", – пояснили в отделе рыбного хозяйства.

Третий факт зафиксирован на озере без названия возле села Силантьевка Алтынсаринского района, где собрали 427 килограмм молодой рыбы. Погибший карась был размером 5-10 см и весом от 15 до 100 грамм. И в этом случае предполагаемой причиной гибели рыбы специалисты называют промерзание водоема, так как его глубина составляет менее метра.

Атырау

Атырауский экологический активист Галина Чернова подчеркивает, что от нехватки кислорода рыба гибнет зимой, когда вода замерзает. Весной же преобладают другие причины. Например, это могут быть сбросы отходов предприятиями, фермерскими хозяйствами и прочими.

В 2018 году из-за отходов Атырауского горводоканала погибло колоссальное количество осетров. Массовая гибель произошла и на рыбных заводах, стоящих на реке Урал, где погибла выращенная товарная рыба. Отбор проб воды в реке выявил превышение предельно-допустимой концентрации хлоридов, а исследование рыбы – токсины аммиака. Тогда погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн – осетровые.

По данным Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, в минувшем году на реке Урал рыба массово гибла дважды – оба раза на замороопасных участках.

"В непосредственной близости от основного русла реки Урал по обеим ее сторонам располагаются старицы – участки, оставшиеся от прежнего русла реки, и они со временем превратились в отдельные бессточные водоемы. В Махамбетском и Индерском районах более 40 стариц, а в Курмангазинском районе – свыше 100. Все они небольшие, и их существование зависит от водности Урала", – рассказала главный специалист отдела рыбного хозяйства Лаззат Кенжегалиева.

В таких старицах и погибла рыба: в конце апреля в Махамбетском районе собрали почти полторы тонны, а в августе в Курмангазинском районе – два центнера.

В нынешнем году половодье продолжается, практически 80% стариц еще залито водой. Руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы считает, что для спасения рыбы нужно в первую очередь обеспечить ей беспрепятственный проход к местам нерестилищ. Следовательно, периодически очищать придаточные водоемы рек Урал и Кигач от растений и засоров. Не обойтись и без очистки обмелевших мест.

"Вместе с этим надо проводить мероприятия по спасению молоди рыб в отшнурованных водоемах в летне-осенний период. Для содержания водоемов требуется выделение денежных средств из бюджета Атырауской области акиматам города и районов", – отметил Артур Садибекулы.

Павлодарская область: нужно больше воды

В Павлодарской области в нынешнем году случаев массовой гибели рыбы пока не зафиксировано. Последний раз такое случилось в апреле 2022 у города Аксу.

Руководитель отдела животного мира областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Жасулан Жумашев утверждает, что причиной массовой гибели рыбы стало полное промерзание водоемов.

"Глубина водоемов составляла не более полутора метров. Были взяты пробы воды и рыб, отклонений в которых не выявлено. Последствия замора ликвидированы, были утилизированы около 300 килограммов мертвой рыбы в соответствии с санитарными нормами", – сообщил Жусулан Жумашев.

Для предотвращения таких случаев егеря Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира обогащают промерзающие водоемы кислородом – так же бурят лунки.

В нынешнем году на эти цели из областного бюджета выделено более 40 млн тенге. К работам привлекут специалистов-ихтиологов, с которыми летом собираются выезжать на потенциально опасные водоемы.

"Планируем замерять глубину и ширину, брать пробы воды на наличие вредных веществ, тяжелых металлов, химикатов. По результатам этих замеров будем принимать соответствующие меры и при необходимости даже перевозить рыбу в Иртыш", – поделился планами Жусулан Жумашев.

Многое зависит от весеннего попуска воды (искусственные эпизодические или периодические сбросы воды из водохранилищ. – Прим. ред.) в пойму Иртыша, площадь которой превышает 377 тысяч гектаров. Иначе говоря, когда попуск хороший, глубина водоемов больше, следовательно, и риск массовой гибели рыбы ниже.

Нынешний попуск, согласно решению на апрельском заседании Республиканской межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ, составит всего лишь 4,59 кубокилометра воды. А нужно, по рекомендациям ученых, от 5,8 до 6.

Усть-Каменогорск: карасей спасали тысячами

Восточно-Казахстанская область – это один из наиболее водообеспеченных регионов Казахстана. Крупнейшие водоемы – река Иртыш, озеро Зайсан, три водохранилища – Бухтарминское, Шульбинское и Усть-Каменогорское. Во всех водоемах водится рыба.

Руководитель Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции Талгат Рахимжанов рассказал, как рыбе помогают выжить в естественных климатических условиях. Как и в других регионах, там бурят лунки – в прошлом году их сделали около 5,5 тыс.

"Кстати, в том же году был один факт замора рыбы. Произошло это на озере Ушановском в Глубоковском районе. Здесь было собрано 40 килограммов снулого карася", – рассказал Талгат Рахимжанов.

По его словам, озеро Ушановское доставляет немало проблем. В конце того же 2022 года в пересыхающем озере могла погибнуть вообще вся рыба. Около 50 тысяч карасей перевезли и выпустили в реку Ульбу.

Еще один случай был в 2021 году: тогда жители Усть-Каменогорска на пляже в районе городского парка обнаружили мертвую рыбу. Потом сотрудники департамента насчитали около 30 килограммов, в основном плотва, лещ и окунь.

"В результате анализа выяснилось, что рыба была без каких-либо повреждений внутренних и внешних, внутренние органы тоже без повреждений, превышений тяжелых металлов не обнаружено. Просто в зимний период произошло промерзание воды, вследствие этого рыба погибла. Как утверждают ихтиологи, это естественный природных процесс", – заявили в Департаменте экологии ВКО.

ЗКО: 13 случаев за два года

В Западно-Казахстанской области, как утверждают в региональной рыбной инспекции, рыба в основном погибает летом. В первую очередь, из-за сильной жары и обмеления малых рек и озер.

Руководитель инспекции Али Ниязов рассказал, что в нынешнем году в области был обильный паводок. Снеговые воды заполнили все мелкие озера, которые более 10 лет стояли пересохшими. Для нерестилища рыбы появилось множество новых водоемов. Ниязов прогнозирует, что рыбы в области будет много, но при этом неизбежен и ее замор – из-за того, что в августе-сентябре эти мелкие озера начнут пересыхать и оставшаяся там рыба будет задыхаться из-за отсутствия кислорода.

В ЗКО есть перечень 198-ми замороопасных водоемов, рыбные инспекторы их контролируют. Из них 62 закреплены за предприятиями рыбного хозяйства, которые сами следят за ситуацией. На остальных – работает государственная рыбная инспекция.

Главный специалист рыбной инспекции по ЗКО Асель Муханова рассказала, как проходит работа.

"В этом году из-за разлива рек "отшнуровались" мелкие озерца – котлубы, в которых рыба осталась на нерестилище. В летний период есть риск, что эти образовавшиеся водоемы будут пересыхать. И когда они достигнут критического уровня – до полуметра глубиной, наши инспекторы будут проводить мероприятия по спасению молоди рыб", – поясняет она.

Из этих отшнурованных водоемов они будут перевозить рыбу в близлежащие стойкие водоемы – реки Урал, Чаган, Деркул, чтобы молодь не погибла от недостатка кислорода.

Асель Муханова рассказывает, что за прошедшие два года по ЗКО было 13 случаев замора рыбы (в 2021 году было 10, в 2022 – 3). По всем фактам собиралась комиссия, члены которой делали отбор проб воды, проводилась экспертиза погибших рыб в лабораториях.

"Причина гибели рыбы во время заморных явлений одна – недостаток кислорода. Когда водоемы обмелевают, начинается гниение водной растительности, разложение старых коряг. Уровень углекислого газа повышается, кислорода становится меньше, и рыба начинает задыхаться", – поясняет она.

В основном, заморы возникают на мелких озерах и в старице Урала. Гибнет в основном рыба частиковых пород – щука, карась, лещ. На вопрос, сколько всего погибло рыбы в результате заморов прошлых двух лет, в инспекции отвечают, что счет идет на десятки килограммов. Объем небольшой, но урон природе ощутимый.

Авторы: Ева Гоцкая, Максут Ибрашев, Таисия Колевид, Светлана Новак, Владимир Долгушев, Кира Мороз, Людмила Калашникова