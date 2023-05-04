Цены на авиаперелеты подорожали в Казахстане

В Казахстане цены на авиаперелеты значительно подорожали в апреле на 17,7% по сравнению с мартом 2023 года. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Доходы от перевозки пассажиров воздушным транспортом в І квартале составили 151 млрд тенге. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным направлением пассажиров остается город Алматы. Туда в І квартале было перевезено 893 тыс. пассажиров. Также чаще летали в Астану – 722 тыс. пассажиров. Третьим популярным направлением был город Шымкент – 268 тыс. пассажиров.

За январь-март 2023 года число перевезенных пассажиров воздушным транспортом составило 2 724 тыс. человек. Этот показатель на 39,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года. Так, пассажирооборот по сравнению с январем-мартом 2022 года увеличился в 1,7 раза, составив 5 513,6 млн п-км.

4 мая стало известно, с какими странами Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме.





