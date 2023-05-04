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С какими странами Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме

С какими странами Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме Фото: Zakon.kz
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Минкультуры и спорта РК, в их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие.

"Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан, и отмены требования о приглашении".Пресс-служба МКС РК

Кроме того, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.

"Казахстан интересен иностранным путешественникам, и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq".Официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева

О том, что Казахстан введет безвизовый режим еще для 26 стран, стало известно 28 сентября 2022 года.

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Ранее в ряде СМИ написали, что между Китаем и Казахстаном установлен 30-дневный безвизовый режим. Однако 17 апреля 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что документ все еще находится на обсуждении.

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2 мая Айбек Смадияров рассказал о плюсах безвизового режима между Казахстаном и Китаем. По его словам, подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме до 30 дней ожидается в мае 2023 года в рамках саммита Центральная Азия – Китай в Сиане.

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