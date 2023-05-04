С какими странами Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме

Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Минкультуры и спорта РК, в их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие.

"Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан, и отмены требования о приглашении". Пресс-служба МКС РК

Кроме того, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.

"Казахстан интересен иностранным путешественникам, и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq". Официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева

О том, что Казахстан введет безвизовый режим еще для 26 стран, стало известно 28 сентября 2022 года.

Новость по теме Казахстанцы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней

Ранее в ряде СМИ написали, что между Китаем и Казахстаном установлен 30-дневный безвизовый режим. Однако 17 апреля 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что документ все еще находится на обсуждении.



Новость по теме Поднебесная станет ближе: зачем Казахстан и Китай вводят безвиз и что это даст двум странам

2 мая Айбек Смадияров рассказал о плюсах безвизового режима между Казахстаном и Китаем. По его словам, подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме до 30 дней ожидается в мае 2023 года в рамках саммита Центральная Азия – Китай в Сиане.