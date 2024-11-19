Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания

магазин и женщина, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 13:18 Фото: pexels
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в ноябре 2024 года выросли цены на 14 из 19 социально значимых продуктов питания. Больше всего подорожали лук и капуста, сообщает Zakon.kz.

Общий рост на группу социально значимых продовольственных товаров составил 0,3% за неделю и 0,2% с начала года. Отметим, что еще в августе мы были свидетелями устойчивой дефляции (минус 0,1% за неделю).

Снижение цен в конце лета и двух месяцев осени вполне объясняется сезонным фактором, который, несмотря на поздний урожай, кончился в конце октября, и в ноябре началось традиционное подорожание овощей.

Из овощей прибавили в цене:

  • репчатый лук: +4,2% (+12,3% с начала года);
  • белокочанная капуста: +3,0% (-10,2%);
  • картофель: +1,7% (+27,3%);
  • морковь: +0,2% за неделю (-11,3%).

Из других позиций можно отметить перманентный "агрессивный" рост цен на молочную продукцию. Так, подорожали:

  • творог: +0,4% за неделю, (+3,6% с начала года);
  • кефир: +0,2% (+4,9%);
  • сливочное масло: +0,2% (+7,4%).

Не изменилось в цене только пастеризованное 2,5%-ное молоко, хотя с начала года и оно прибавило в цене 4,7%.

Кроме этого, в ноябре продолжился рост цен на:

  • курятину: +0,2% (+5,9% с начала года);
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта: +0,4% (+7,2%);
  • соль: +0,1% за месяц (+10,1%);
  • яйца: +0,1% (-0,2%);
  • муку пшеничную первого сорта: +0,1% (-3,6%);
  • рожки: +0,1% (+1,2%).

И о положительном. В последний месяц осени снизились цены на:

  • говядину: -0,1% (+1,9% с начала года);
  • сахар: -0,8%, (-0,6%);
  • рис: -0,3%, (-5,2%).

Отметим, что сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Казахстане на 15% подорожают продукты, ввозимые из России.

Читайте также

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта
Доллар в районе 500: Нацбанк назвал причину ослабления тенге
руки
Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября
Андрей Валентинов
2024 год Цены Инфляция Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: