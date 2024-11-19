В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания
Общий рост на группу социально значимых продовольственных товаров составил 0,3% за неделю и 0,2% с начала года. Отметим, что еще в августе мы были свидетелями устойчивой дефляции (минус 0,1% за неделю).
Снижение цен в конце лета и двух месяцев осени вполне объясняется сезонным фактором, который, несмотря на поздний урожай, кончился в конце октября, и в ноябре началось традиционное подорожание овощей.
Из овощей прибавили в цене:
- репчатый лук: +4,2% (+12,3% с начала года);
- белокочанная капуста: +3,0% (-10,2%);
- картофель: +1,7% (+27,3%);
- морковь: +0,2% за неделю (-11,3%).
Из других позиций можно отметить перманентный "агрессивный" рост цен на молочную продукцию. Так, подорожали:
- творог: +0,4% за неделю, (+3,6% с начала года);
- кефир: +0,2% (+4,9%);
- сливочное масло: +0,2% (+7,4%).
Не изменилось в цене только пастеризованное 2,5%-ное молоко, хотя с начала года и оно прибавило в цене 4,7%.
Кроме этого, в ноябре продолжился рост цен на:
- курятину: +0,2% (+5,9% с начала года);
- хлеб пшеничный из муки первого сорта: +0,4% (+7,2%);
- соль: +0,1% за месяц (+10,1%);
- яйца: +0,1% (-0,2%);
- муку пшеничную первого сорта: +0,1% (-3,6%);
- рожки: +0,1% (+1,2%).
И о положительном. В последний месяц осени снизились цены на:
- говядину: -0,1% (+1,9% с начала года);
- сахар: -0,8%, (-0,6%);
- рис: -0,3%, (-5,2%).
Отметим, что сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Казахстане на 15% подорожают продукты, ввозимые из России.