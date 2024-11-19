В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в ноябре 2024 года выросли цены на 14 из 19 социально значимых продуктов питания. Больше всего подорожали лук и капуста, сообщает Zakon.kz.

Общий рост на группу социально значимых продовольственных товаров составил 0,3% за неделю и 0,2% с начала года. Отметим, что еще в августе мы были свидетелями устойчивой дефляции (минус 0,1% за неделю).

Снижение цен в конце лета и двух месяцев осени вполне объясняется сезонным фактором, который, несмотря на поздний урожай, кончился в конце октября, и в ноябре началось традиционное подорожание овощей.

Из овощей прибавили в цене:

репчатый лук: +4,2% (+12,3% с начала года);

белокочанная капуста: +3,0% (-10,2%);

картофель: +1,7% (+27,3%);

морковь: +0,2% за неделю (-11,3%).

Из других позиций можно отметить перманентный "агрессивный" рост цен на молочную продукцию. Так, подорожали:

творог: +0,4% за неделю, (+3,6% с начала года);

кефир: +0,2% (+4,9%);

сливочное масло: +0,2% (+7,4%).

Не изменилось в цене только пастеризованное 2,5%-ное молоко, хотя с начала года и оно прибавило в цене 4,7%.

Кроме этого, в ноябре продолжился рост цен на:

курятину: +0,2% (+5,9% с начала года);

хлеб пшеничный из муки первого сорта: +0,4% (+7,2%);

соль: +0,1% за месяц (+10,1%);

яйца: +0,1% (-0,2%);

муку пшеничную первого сорта: +0,1% (-3,6%);

рожки: +0,1% (+1,2%).

И о положительном. В последний месяц осени снизились цены на:

говядину: -0,1% (+1,9% с начала года);

сахар: -0,8%, (-0,6%);

рис: -0,3%, (-5,2%).

Отметим, что сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Казахстане на 15% подорожают продукты, ввозимые из России.