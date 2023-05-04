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Законодательство РК

На сколько в Казахстане подорожали социально значимые продтовары за неделю

цены на социально значимые продовольственные товары повысились Фото: Zakon.kz
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, в годовом выражении – на 10,5%. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, сообщает Zakon.kz.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Согласно информации, средняя цена на некоторые товары из перечня по республике на 2 мая 2023 года сложилась следующим образом:

  • подсолнечное масло – 860 тг/л;
  • морковь – 152 тг/кг;
  • крупа гречневая – 413 тг/кг.

Кроме того, цены на молоко, кефир, сливочное масло, картофель, морковь, лук, капусту, рис и мясо говядины незначительно выросли. 

цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане на 2 мая

Фото: stat.gov.kz

Уточняется, что мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Ранее стало известно, что в Казахстане подорожали авиаперелеты.

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Оксана Житникова
Бюро национальной статистики Казахстан
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