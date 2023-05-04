На сколько в Казахстане подорожали социально значимые продтовары за неделю
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Согласно информации, средняя цена на некоторые товары из перечня по республике на 2 мая 2023 года сложилась следующим образом:
- подсолнечное масло – 860 тг/л;
- морковь – 152 тг/кг;
- крупа гречневая – 413 тг/кг.
Кроме того, цены на молоко, кефир, сливочное масло, картофель, морковь, лук, капусту, рис и мясо говядины незначительно выросли.
Фото: stat.gov.kz
Уточняется, что мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Ранее стало известно, что в Казахстане подорожали авиаперелеты.