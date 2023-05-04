На сколько в Казахстане подорожали социально значимые продтовары за неделю

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, в годовом выражении – на 10,5%. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, сообщает Zakon.kz.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Согласно информации, средняя цена на некоторые товары из перечня по республике на 2 мая 2023 года сложилась следующим образом:

подсолнечное масло – 860 тг/л;

морковь – 152 тг/кг;

крупа гречневая – 413 тг/кг.

Кроме того, цены на молоко, кефир, сливочное масло, картофель, морковь, лук, капусту, рис и мясо говядины незначительно выросли.

Фото: stat.gov.kz

Уточняется, что мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.



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