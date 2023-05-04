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Казахстанские теннисистки пробились в полуфинал квалификации ЧМ-2023

Пробились в полуфинал квалификации ЧМ-2023 Фото: пресс-служба ФТК
Сборная Казахстана по теннису пробилась в полуфинал квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup среди девушек до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале команда юниоров Казахстана обыграла сборную Китайского Тайбэя, передает пресс-служба ФТК.

Матчи проходят в Шымкенте.

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Юниорская сборная Казахстана вышла в четвертьфинал отбора ЧМ-2023 по теннису

В стартовой игре Анастасия Крымкова одержала волевую победу над Ю Нинг Цай со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Казахстанке понадобилось два с половиной часа, чтобы сломить ее сопротивление. Во втором матче Полина Слепцова, окрыленная успехом напарницы по команде, нанесла сокрушительное поражение Ли Я Чу – 6:0, 6:2.

Завтра, 5 мая, в полуфинале отбора юношеского командного чемпионата мира подопечные Ярославы Шведовой сыграют против Австралии, которая сегодня обыграла Гонконг, – 2:0.

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