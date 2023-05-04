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Сильный ветер, гроза, заморозки и пыльная буря: казахстанцев предупредили о непогоде

синоптики предупредили о непогоде Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о резкой смене погоды в 11 областях страны 5 мая, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, днем 5 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем прогнозируется ветер юго-западный с порывами  15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный до 15-20 м/с.

Днем на юге Актюбинской области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на юге, в центре области с порывами 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.РГП "Казгидромет"

На юго-западе Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На большей части области – гроза, на юге области – туман. Ветер юго-западный, южный, на юго-западе, севере области 15-20 м/с. В Актау также ожидается гроза.

В центре, на востоке Кызылординской области прогнозируется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, порывами до 23-28 м/с. В Кызылорде – пыльная буря. Ветер восточный 15-20, днем порывы могут составить 23 м/с.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Костанайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Ночью на юго-востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В центральной части области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 05 мая на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с, днем в районе Жаланашколя 28 м/с. Ночью на большей части области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.РГП "Казгидромет"

На юге Улытауской области ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области сохраняются заморозки 2 градуса.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет на территории Казахстана 5 мая. 

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Оксана Житникова
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