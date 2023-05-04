"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед": повторение недавнего полуфинала Кубка Англии

В ночь с четверга на пятницу состоится перенесенный матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Манчестер Сити". Аналитики Olimpbet составили кэфы на эту игру.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



АПЛ. 28-й тур. "Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Юнайтед". 5 мая, 01:00 (время Астаны).



23 апреля "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" бились в полуфинале Кубка Англии. Тогда "красные дьяволы" не пустили "чаек" в решающую стадию турнира, успешнее исполнив серию послематчевых пенальти.

Понятное дело, в команде Роберто Де Дзерби перед встречей с манкунианцами преобладают реваншистские настроения, и МЮ точно придется непросто в игре с "Альбионом".

Достаточно вспомнить, что предыдущий визит "Юнайтед" в Брайтон завершился разгромом гостей со счетом 4:0! Да и очную дуэль в рамках первого круга текущего сезона, прошедшую в стартовом туре чемпионата АПЛ на "Олд Траффорд", "красные дьяволы" проиграли 0:1.

В общем, противник у коллектива Эрика тен Хага весьма неуступчивый и крайне неудобный. Это подтверждают и прогнозы букмекеров, которые именно "Брайтон энд Хоув Альбион" считают фаворитом предстоящей встречи: П1 – 2.04, Х – 3.93, П2 – 3.44.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам и по угловым: П1 – 1.44, Х – 9.75, П2 – 3.6. Эксперты Olimpbet ожидают достаточно результативный матч: Тотал (2.5) мен – 2.46, Тотал (2.5) бол – 1.56. А наиболее вероятный счет, по их мнению, 1:1 с кэфом 7.26.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Новичкам – вернем! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.