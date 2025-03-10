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Спорт

"Манчестер Юнайтед" упустил победу в битве против "Арсенала"

Футбол Ничья АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 10:06 Фото: Instagram/manchesterunited
В ночь на 10 марта в рамках английской Премьер-лиги состоялся матч легендарных "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Поединок 28-го тура на "Олд Траффорд" завершился боевой ничьей – 1:1, сообщает Zakon.kz.

"Красные дьяволы" повели в счете в конце первого тайма благодаря точному удару португальца Бруну Фернандеша, который забил прямым ударом со штрафного.

После перерыва, за 15 минут до финального свистка, гости усилиями Деклана Райса восстановили равновесие – 1:1.

После этой игры отрыв "Ливерпуля" от "Арсенала" по итогам 28-го тура АПЛ вырос до 15 очков.

Команда Арне Слота чуть ранее победила "Саутгемптон" (3:1) и по-прежнему комфортно лидирует в турнирной таблице, набрав 70 баллов. "Канониры" занимают второе место (55), на третьей строчке идет "Ноттингем Форест" (51).

На четвертую строчку поднялся "Челси", обыгравший накануне "Лестер" (1:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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