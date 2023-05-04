Анна Данилина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Испании

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина проиграла в четвертьфинале на грунтовом турнире в испанском Реусе, сообщает Zakon.kz.

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В паре с представительницей Испании Аленой Большовой она выступила против испанско-нидерландского дуэта Анджела Фита Болуда — Аранча Рус.

Дуэт Данилина-Большова потерпел поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 8:10.

Сумев выиграть семь очков и три гейма подряд, Данилина-Большова исполнили одну подачи навылет и совершили две двойные ошибки.

Таким образом казахстанка завершила выступления в парном разряде турнира.