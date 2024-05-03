Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира в Испании

В испанской Лериде проходит турнир категории WTA-125 Catalonia Open. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в паре с эстонской спортсменкой Ингрид Нил потерпели поражение от дуэта Эллен Перес (Австралия) / Николь Меличар (США) со счетом 2:6, 6:4, 10:12.

Встреча продлилась 1 час и 29 минут. За это время казахстанско-эстонский тандем один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 12.

Ранее в стартовом круге Catalonia Open WTA 125 Анна Данилина и Ингрид Нил в двух сетах одолели американский дуэт Хейли Баптисте / Алисия Паркс со счетом 7:6, 6:4. А во втором раунде одержали победу над дуэтом Нао Хибино (Япония) / Фанг-Се Ву (Тайвань) – 6:3, 6:3.