Александр Бублик пробился в четвертьфинал крупного "Челленджера" во Франции
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Шестой сеяный соревнований Александр Бублик за выход в четвертьфинал был сильнее финского теннисиста Отто Виртанена, который располагается на 114-й позиции рейтинга ATP. Казахстанцу для победы понадобились 1 час и 12 минут игрового времени. Две партии - 6:4, 6:4.
А на старте турнира лидер сборной Казахстана обыграл итальянца Рикардо Бонадио – 7:6, 7:5.
Теперь за выход в полуфинал одиночного разряда Бублик сыграет с 241-ой ракеткой мира, 21-летним французом Харольдом Майо. Тот в свою очередь отправил домой одного из фаворитов "Челленджера" – Брэндона Накашима из США.
За вторую победу на этих соревнованиях Александр Бублик заработал 32 рейтинговых очков и 5500 евро призовых (около 2 700 000 тенге).