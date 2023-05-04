Александр Бублик пробился в четвертьфинал крупного "Челленджера" во Франции

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прошел в третий круг одиночного разряда ATP Challenger на грунтовых кортах французского города Экс-ан-Прованс, с призовым фондом 200 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

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Шестой сеяный соревнований Александр Бублик за выход в четвертьфинал был сильнее финского теннисиста Отто Виртанена, который располагается на 114-й позиции рейтинга ATP. Казахстанцу для победы понадобились 1 час и 12 минут игрового времени. Две партии - 6:4, 6:4.

А на старте турнира лидер сборной Казахстана обыграл итальянца Рикардо Бонадио – 7:6, 7:5.

Теперь за выход в полуфинал одиночного разряда Бублик сыграет с 241-ой ракеткой мира, 21-летним французом Харольдом Майо. Тот в свою очередь отправил домой одного из фаворитов "Челленджера" – Брэндона Накашима из США.

За вторую победу на этих соревнованиях Александр Бублик заработал 32 рейтинговых очков и 5500 евро призовых (около 2 700 000 тенге).