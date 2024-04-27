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Александр Бублик вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Испании

теннисист Фото: KTF
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде и 18-я ракетка мира Александр Бублик вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

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В своем матче второго круга спортсмен в трех сетах обыграл 68-ю ракетку мира из Испании Роберто Карбальес-Баэну. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. За это время Александр Бублик выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил шесть двойных ошибок. На счету Роберто Карбальем-Баэны три реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала Александр Бублик поборется либо с Томашем Махачем (Чехия, 50), либо с Беном Шелтоном (США, 15). Соперник казахстанца определится сегодня вечером.

Ранее была опубликована заявка турнира серии АТР-250 в Лионе (Франция), который пройдет 19-25 мая (грунт). Отметим, что Александр Бублик заявился на эти соревнования.

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Елена Беляева
Бублик Александр Испания Казахстан 2024 год Теннис
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