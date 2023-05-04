Камшыбек Кункабаев выиграл первый бой на ЧМ-2023
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Его соперником был россиянин Алексей Дронов.
Итогом упорного противостояния стала победа казахстанца раздельным решением судей.
Кункабаев в ходе заключительного раунда полностью перебоксировал своего оппонента. Рефери даже отсчитал Дронову нокдаун. Хотя со второго раунда россиянин дрался с разбитым носом.
Камшыбек Кункабаев – бронзовый призер Олимпиады-2020, двукратный серебряный призер чемпионата мира и четырехкратный серебряный призер чемпионата Азии.
Россиянину всего 21 год, но он уже чемпион юношеских Олимпийских игр, чемпион мира среди молодежи и трехкратный чемпион Европы среди молодежи.