Камшыбек Кункабаев выиграл первый бой на ЧМ-2023

Казахстанский супертяж Камшыбек Конкабаев выиграл свой первый бой на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

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Его соперником был россиянин Алексей Дронов.

Итогом упорного противостояния стала победа казахстанца раздельным решением судей.

Кункабаев в ходе заключительного раунда полностью перебоксировал своего оппонента. Рефери даже отсчитал Дронову нокдаун. Хотя со второго раунда россиянин дрался с разбитым носом.

Камшыбек Кункабаев – бронзовый призер Олимпиады-2020, двукратный серебряный призер чемпионата мира и четырехкратный серебряный призер чемпионата Азии.

Россиянину всего 21 год, но он уже чемпион юношеских Олимпийских игр, чемпион мира среди молодежи и трехкратный чемпион Европы среди молодежи.